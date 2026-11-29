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На автосалоне в Гуанчжоу, который проходит с 27 ноября по 6 декабря, технологические прорывы привлекают гораздо больше внимания, чем дебюты новых автомобилей. На 24-й Международной автомобильной выставке, открывшейся в пятницу в Гуанчжоу (Южный Китай), представлено 1106 транспортных средств, в том числе 707 автомобилей на новых источниках энергии (NEV) и 115 совершенно новых моделей. Однако основное внимание приковано именно к технологиям, которые лежат в основе этих машин.

Для сравнения: на выставке 2021 года из 1020 представленных автомобилей лишь 241 относился к категории NEV — такие данные приводит издание Guangzhou Daily. За пять лет их доля выросла с 23,6% до 63,9%, что отражает стремительную трансформацию автомобильного рынка.

Китайский производитель NEV — компания BYD — заняла целый выставочный павильон, где представлены ее различные бренды, а также экспозиции, посвященные технологиям: системам сверхбыстрой зарядки, интеллектуальным помощникам вождения и автомобильным чипам. По мнению экспертов, это демонстрирует, как китайские автопроизводители осваивают сферы, которые раньше были преимущественно вотчиной специализированных технологических поставщиков.

Компания Seres, ещё один китайский производитель электромобилей, представила на автосалоне в Гуанчжоу две технологические разработки: 2,0-литровый турбированный двигатель-удлинитель запаса хода, построенный на высоковольтной платформе 800 В, и высокоинтегрированную семикомпонентную систему электропривода. Согласно заявлению компании, новый двигатель-удлинитель запаса хода разработан для обеспечения более стабильной выходной мощности, более тихой работы и большей эффективности выработки электроэнергии в сложных условиях вождения, включая длительные поездки по автомагистралям, перевозку тяжелых грузов на больших высотах и ​​экстремальные температуры.

Другие китайские бренды электромобилей, включая Nio, XPeng и Xiaomi, также уделяют больше внимания технологическим инновациям на выставке. Примечательно, что Nio и XPeng провели отдельные мероприятия, посвященные технологиям, за два дня до открытия автосалона, при этом ни одна из компаний не представила на выставке совершенно новую модель.

Выставка также объединила поставщиков технологий, таких как производитель аккумуляторов CATL и подразделение Huawei по разработке интеллектуальных автомобильных решений. Благодаря достижениям в области аккумуляторных батарей, системам управления кабиной с использованием искусственного интеллекта и интеллектуальному вождению, автосалон все больше становится витриной возможностей всей китайской автомобильной экосистемы.

BMW планирует представить в Китае в 2027 году около 20 новых или обновленных моделей, использующих технологии Neue Klasse, как электромобили, так и автомобили с бензиновыми двигателями. А на проходящей выставке компания показала новый BMW i3. Он оснащен интеллектуальной системой помощи водителю, разработанной совместно с Momenta и обученной на данных о более чем 20 миллиардах километров китайских дорог. В его базовой версии используется литий-железо-фосфатная батарея, разработанная совместно с CATL.

Mercedes-Benz представил новые варианты своего полностью электрического внедорожника GLC и гибридного CLA, а также версию своего электрического многоцелевого автомобиля VLE. Дэниел Лесков, президент и генеральный директор Beijing Mercedes-Benz Sales Service Co., заявил, что компания представляет новую интеллектуальную приборную панель на базе искусственного интеллекта, разработанную под руководством китайской команды разработчиков.

Японские автопроизводители следуют аналогичным тенденциям. Согласно официальному сайту Nissan, компания Dongfeng Nissan представила на выставке свой подключаемый гибридный внедорожник NX7, оснащенный батареями CATL и интеллектуальной системой помощи водителю, разработанной китайской компанией Momenta.

Официальных премьер или стендов российских автопроизводителей на проходящем автосалоне не заявлено.

Источник: Global Times