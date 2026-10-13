Мотор Bosch на 750 Вт и запас хода до 160 км: Trek представила двухподвесный электровелосипед Powerfly+ FS 8 Gen 4 для горных маршрутов

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Trek представила новый горный электровелосипед Powerfly+ FS 8 Gen 4. Модель получила подвеску спереди и сзади, двигатель Bosch и аккумулятор, которого, по данным производителя, хватает на 160 км пути. В отличие от более дорогой модели, здесь используется алюминиевая рама вместо карбоновой.

Автор: Trek Источник: www.trekbikes.com

Вес новинки составляет 24,88 кг, а предельная нагрузка достигает 136 кг. Электромотор Bosch развивает мощность до 750 Вт и крутящий момент 85 Н·м. Через приложение есть возможность увеличить его до 100 Н·м. Максимальная скорость с поддержкой двигателя составляет 32 км/ч.

За питание отвечает аккумулятор Bosch на 800 Вт·ч. В экономичном режиме одного заряда должно хватать на расстояние до 160 км. При необходимости запас хода можно увеличить с помощью дополнительной батареи на 250 Вт·ч.

В оснащение включены беспроводная трансмиссия Shimano XT Di2 на 12 скоростей, передняя вилка Fox 36 с ходом 150 мм и четырехпоршневые гидравлические тормоза Shimano XT. Новинка также оснащена колесами разного диаметра: переднее на 29 дюймов и заднее на 27,5 дюйма.

Производитель предусмотрел и оборудование для повседневного использования: в комплект входят багажник, подножка, звонок, передняя фара и задний фонарь. Через приложение можно отслеживать скорость, расстояние и заряд, а также передавать данные о поездках в Apple Health и Strava.

Новинка уже появилась на официальном сайте компании. Велосипед доступен в двух цветовых вариантах.

Источник: Notebookcheck

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