Moto Roamer: кемпер-фургон на базе Mercedes Sprinter 170 для дальних мотокроссовых уикендов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Калифорнийская компания ADF Sprinters (Automotive Designs and Fabrications) из Симил-Вэлли построила индивидуальный проект Moto Roamer — переоборудованный Mercedes-Benz Sprinter 170 модельного года 2025, рассчитанный на перевозку кроссовых мотоциклов, работу экипажа и проживание команды на гоночных уикендах. Компания заявляет 35-летний опыт переоборудования техники, более 1000 переделанных фургонов и 12 лет в статусе официального мастера Mercedes; каждый проект собирается под конкретного заказчика, и Moto Roamer стал воплощением программы одного гонщика.

Автор: ADF Sprinters Источник: automotivedesignsandfab.com

Корма отведена под изолированный отсек-гараж для мотоциклов и снаряжения. Его стены, пол и перегородка полностью облицованы защитным полимерным покрытием Rhino, стойким к ударам и абразиву; на полу и по периметру установлены рельсы L-track для колёсных упоров и строп. Гараж выполнен в двухцветном оформлении и отделён от жилой зоны переборкой.

Автор: ADF Sprinters Источник: automotivedesignsandfab.com

В основном салоне размещаются пять человек: три места сзади плюс передние сиденья. Раскладной обеденный модуль типа jackknife служит днём зоной отдыха, а ночью — спальным местом на двоих. Кухонный блок включает выдвижной холодильник Isotherm 130, откидную мойку и микроволновую печь; предусмотрен интегрированный водяной контур с наружным душем. Потолок собран из планок клёна с многоцветной светодиодной подсветкой, на переборке закреплена поворотная Smart-панель; интерьер выдержан в той же двухцветной гамме, что и гараж.

Электрическая система построена на компонентах Victron: литиевый банк на 12 вольт ёмкостью свыше 900 А·ч (в перечне ключевых характеристик фигурирует значение 1350 А·ч), инвертор на 3000 ватт и подключение к береговой сети. Кондиционирование обеспечивает 110-вольтовая сплит-система Gree Eco Cool, отопление — жидкостный комплекс Espar. Кузов утеплён по трёхступенчатой схеме с пробковой подложкой пола и шерстью Havelock Wool; на крыше установлена спутниковая антенна Starlink. В комплектацию входят также бортовой воздушный компрессор.

Автор: ADF Sprinters Источник: automotivedesignsandfab.com

Внедорожная часть доработана фирменными решениями: алюминиевый экспедиционный багажник собственного производства ADF, передняя дуга-защита CA Tuned с лебёдкой Warn на синтетическом тросе и точками крепления для эвакуации, световые приборы Baja Designs — пара LP9 и шесть LP6. Подвеска включает перевёрнутые раллийные стойки Van Compass, усиленные задние рессоры и регулируемые амортизаторы Falcon, колёса обуты в шины BFGoodrich KO3 класса all-terrain.

Источник: Autoevolution

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 415 0
Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
Блог Авто и транспорт 372 12754 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...