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Калифорнийская компания ADF Sprinters (Automotive Designs and Fabrications) из Симил-Вэлли построила индивидуальный проект Moto Roamer — переоборудованный Mercedes-Benz Sprinter 170 модельного года 2025, рассчитанный на перевозку кроссовых мотоциклов, работу экипажа и проживание команды на гоночных уикендах. Компания заявляет 35-летний опыт переоборудования техники, более 1000 переделанных фургонов и 12 лет в статусе официального мастера Mercedes; каждый проект собирается под конкретного заказчика, и Moto Roamer стал воплощением программы одного гонщика.

Корма отведена под изолированный отсек-гараж для мотоциклов и снаряжения. Его стены, пол и перегородка полностью облицованы защитным полимерным покрытием Rhino, стойким к ударам и абразиву; на полу и по периметру установлены рельсы L-track для колёсных упоров и строп. Гараж выполнен в двухцветном оформлении и отделён от жилой зоны переборкой.

В основном салоне размещаются пять человек: три места сзади плюс передние сиденья. Раскладной обеденный модуль типа jackknife служит днём зоной отдыха, а ночью — спальным местом на двоих. Кухонный блок включает выдвижной холодильник Isotherm 130, откидную мойку и микроволновую печь; предусмотрен интегрированный водяной контур с наружным душем. Потолок собран из планок клёна с многоцветной светодиодной подсветкой, на переборке закреплена поворотная Smart-панель; интерьер выдержан в той же двухцветной гамме, что и гараж.

Электрическая система построена на компонентах Victron: литиевый банк на 12 вольт ёмкостью свыше 900 А·ч (в перечне ключевых характеристик фигурирует значение 1350 А·ч), инвертор на 3000 ватт и подключение к береговой сети. Кондиционирование обеспечивает 110-вольтовая сплит-система Gree Eco Cool, отопление — жидкостный комплекс Espar. Кузов утеплён по трёхступенчатой схеме с пробковой подложкой пола и шерстью Havelock Wool; на крыше установлена спутниковая антенна Starlink. В комплектацию входят также бортовой воздушный компрессор.

Внедорожная часть доработана фирменными решениями: алюминиевый экспедиционный багажник собственного производства ADF, передняя дуга-защита CA Tuned с лебёдкой Warn на синтетическом тросе и точками крепления для эвакуации, световые приборы Baja Designs — пара LP9 и шесть LP6. Подвеска включает перевёрнутые раллийные стойки Van Compass, усиленные задние рессоры и регулируемые амортизаторы Falcon, колёса обуты в шины BFGoodrich KO3 класса all-terrain.

Источник: Autoevolution