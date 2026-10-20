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Китайский автогигант BYD сертифицировал новое поколение седана Han, флагманская версия которого получила полноприводную силовую установку мощностью 520 кВт (707 л. с.) и максимальную скорость 270 км/ч. Полноприводный электромобиль оснастили 200-киловаттным мотором на передней оси и 320-киловаттным на задней.

Подобные динамические характеристики заметно превосходят показатели модели прошлого поколения и выводят флагман бренда в сегмент высокопроизводительных премиальных седанов. Информация о новинке появилась в базе Министерства промышленности и информатизации Китая (MIIT).

Помимо топового исполнения, производитель зафиксировал в сертификационных документах ещё три модификации. Заднеприводные электрические версии получили электродвигатели мощностью 245 кВт (333 л. с.) и 300 кВт (408 л. с.) с ограничением скорости на отметке 240 км/ч. Все три электромобиля оборудованы литий-железо-фосфатными аккумуляторами Blade производства дочерней компании FinDreams. Также в гамму вошёл гибрид с 1,5-литровым турбомотором на 115 кВт (156 л. с.) и 200-киловаттным электродвигателем, способный разгоняться до 200 км/ч.

Смена поколений принесла существенное увеличение габаритов: длина нового Han составляет 5156 мм при колёсной базе 3030 мм, что на 161 мм длиннее и на 110 мм шире первой генерации. Все модификации оснастили тормозной системой Bosch IPB и регистраторами событий EDR, а в качестве опции доступен лидар на крыше для работы автопилота. Точные данные о емкости батарей, запасе хода и дате рыночного дебюта регулятор пока не раскрывает.

Источник: carnewschina