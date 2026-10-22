Mondraker перевела электровелосипеды Zendit на алюминий для снижения цены

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Испанская компания Mondraker расширила линейку электрических велосипедов Zendit, представив две новые версии: R и S. Главное отличие от ранее выпущенной карбоновой модели заключается в использовании алюминиевого заднего треугольника и рычага подвески вместо карбона. Это решение позволило снизить стоимость без изменения силовой установки.

Автор: Mondraker Источник: www.transitionvelo.com
Автор: Mondraker Источник: www.transitionvelo.com

Все версии оснащены мотором Avinox M2S. Устройство выдает 130 Нм крутящего момента и 1300 Вт пиковой мощности. В режиме Boost на 60 секунд показатели возрастают до 150 Нм и 1500 Вт при уровне поддержки 800%. Встроенная батарея емкостью 800 Вт·ч сохранилась, но она не является съемной. Заряжать аккумулятор можно только непосредственно на велосипеде.

Велосипеды рассчитаны на агрессивное катание. Ход подвески спереди составляет 170 мм, сзади — 165 мм. Используется разный размер колес: 29 дюймов спереди и 27,5 дюйма сзади. Геометрию можно изменить с помощью флип-чипа на нижнем креплении амортизатора. В стандартном положении угол рулевой колонки равен 63,5 градуса, в нижнем — 63,15 градуса. Длина нижних перьев зависит от размера рамы: 450 мм для размеров S, M и M/L, а также 455 мм для L и XL.

Автор: Mondraker Источник: www.transitionvelo.com
Автор: Mondraker Источник: www.transitionvelo.com

Версия Zendit R весит 23,95 кг. Она укомплектована вилкой Fox 38 Performance, амортизатором Fox Float X Performance и электронной трансмиссией SRAM S1000 Eagle AXS T-Type на 12 скоростей. Модель Zendit S весит 24,4 кг и получила вилку RockShox ZEB Base, амортизатор Super Deluxe Select и трансмиссию SRAM 70 Eagle T-Type. Обе версии оснащены тормозами SRAM Maven Base с роторами диаметром 200 мм.

Стоимость Zendit S составляет около 6500 евро, а Zendit R обойдется в 7500 евро. Для сравнения, карбоновая версия Zendit RR оценивается в 8500 евро.

Источник: Transition Velo

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 228 0
Автор GigaMOV Рейтинг +575.50
Блог Авто и транспорт 373 12822 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Стальной каркас над Манхэттеном: как строили Empire State Building

Весной 1930 года на Пятой авеню почти не было места для огромной стройки. Участок бывшего отеля Waldorf-Astoria был зажат улицами, вокруг шёл обычный манхэттенский трафик, а подрядчики собирались...

✦ ИИ  Что происходит, когда сервер нейросети перестаёт отвечать посреди запроса

Нейросеть начала писать ответ, вывела несколько предложений и внезапно остановилась. Иногда появляется сообщение об ошибке, иногда текст просто обрывается, а в некоторых случаях приложение...

Почему в квантовой физике все случайно: как устроено правило Борна и можно ли его доказать

В основе современной квантовой физики лежат два совершенно разных закона, которые описывают поведение микромира в зависимости от того, наблюдаем мы за ним или нет.Первый закон — это...

«Спидола» ПМП-60: приемник, который спас завод и стал легендой

В конце 1950-х годов Рижский электротехнический завод ВЭФ столкнулся с проблемой, знакомой многим советским предприятиям: ламповая радиоаппаратура перестала пользоваться спросом и затоварила...

Обзор защищенного смартфона AGM X7 Pro: тепловизор высокого разрешения, фонарь и беспроводная зарядка

В этом обзоре посмотрим на очередной защищенный смартфон под названием AGM X7 Pro. Аббревиатуру бренда так и хочется прочитать на автомобильный манер как AMG, и свой стиль у аппарата определенно...