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Испанская компания Mondraker расширила линейку электрических велосипедов Zendit, представив две новые версии: R и S. Главное отличие от ранее выпущенной карбоновой модели заключается в использовании алюминиевого заднего треугольника и рычага подвески вместо карбона. Это решение позволило снизить стоимость без изменения силовой установки.

Все версии оснащены мотором Avinox M2S. Устройство выдает 130 Нм крутящего момента и 1300 Вт пиковой мощности. В режиме Boost на 60 секунд показатели возрастают до 150 Нм и 1500 Вт при уровне поддержки 800%. Встроенная батарея емкостью 800 Вт·ч сохранилась, но она не является съемной. Заряжать аккумулятор можно только непосредственно на велосипеде.

Велосипеды рассчитаны на агрессивное катание. Ход подвески спереди составляет 170 мм, сзади — 165 мм. Используется разный размер колес: 29 дюймов спереди и 27,5 дюйма сзади. Геометрию можно изменить с помощью флип-чипа на нижнем креплении амортизатора. В стандартном положении угол рулевой колонки равен 63,5 градуса, в нижнем — 63,15 градуса. Длина нижних перьев зависит от размера рамы: 450 мм для размеров S, M и M/L, а также 455 мм для L и XL.

Версия Zendit R весит 23,95 кг. Она укомплектована вилкой Fox 38 Performance, амортизатором Fox Float X Performance и электронной трансмиссией SRAM S1000 Eagle AXS T-Type на 12 скоростей. Модель Zendit S весит 24,4 кг и получила вилку RockShox ZEB Base, амортизатор Super Deluxe Select и трансмиссию SRAM 70 Eagle T-Type. Обе версии оснащены тормозами SRAM Maven Base с роторами диаметром 200 мм.

Стоимость Zendit S составляет около 6500 евро, а Zendit R обойдется в 7500 евро. Для сравнения, карбоновая версия Zendit RR оценивается в 8500 евро.

Источник: Transition Velo