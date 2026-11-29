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Немецкий электрический минивэн получит в Китае стартовую цену около 400 000 юаней ($60 020). Это примерно на $18 290 меньше стоимости базовой версии на домашнем рынке Mercedes-Benz. Продажи локализованной модели должны начаться в январе 2027 года.

По данным китайского издания Autohome, на которые ссылается CarNewsChina, ожидаемый ценовой диапазон составит 400 000-600 000 юаней ($60 020-90 030). Для сравнения, CarNewsChina приводит немецкую стартовую цену в 71 526 евро, или $78 310. Разница получается весьма заметной даже для премиального сегмента. При этом китайский прайс пока официально не опубликован.

Снизить стоимость поможет местное производство. Выпуск VLE организован на предприятии Fujian-Benz — совместном предприятии Mercedes-Benz, BAIC и Fujian Motor Industry. Уровень локализации автомобилей на платформе VAN. EA в Китае, по опубликованным данным, достигает 60%. В частности, аккумуляторные элементы выпускает совместное предприятие CATL и Mercedes-Benz.

Китайский VLE получит семиместный салон, аккумулятор ёмкостью 121 кВт·ч и запас хода до 810 км по циклу CLTC. Покупателям предложат заднеприводную версию VLE 300 мощностью 200 кВт (268 л. с.) и полноприводную VLE 400 4MATIC с двумя электромоторами общей мощностью 305 кВт (409 л. с.). Среди оснащения — пневмоподвеска, подруливающая задняя ось, экран диагональю 31,8 дюйма и аудиосистема Burmester с 22 динамиками. При длине 5310 мм минивэн имеет колёсную базу 3340 мм.

Источник: carnewschina