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Немецкое ателье Mansory построило единственный экземпляр внедорожника P820 Linea D'Arabo на базе Mercedes-AMG G 63. Стоимость проекта не раскрывается.

Экстерьер выполнен в матовом тёмно-коричневом цвете, поверх карбоновых панелей капота, крыльев и элементов широкого обвеса нанесена арабская вязь, отлитая из меди. Передняя часть переработана: новый бампер с тремя вертикальными светодиодными секциями ходовых огней с каждой стороны, обновлённая решётка радиатора с центральным логотипом Mansory, модернизированные фары и капот с воздухозаборниками. Кузов получил расширенные колёсные арки, выдвижные подножки и крупный спойлер на крыше, над кабиной установлено шесть прожекторов. Корма обзавелась диффузором с дополнительными фонарями и индивидуальным кожухом запасного колеса. Колёсные диски — кованые, с бронзовой отделкой. Отличительной чертой стали задние двери, открывающиеся против хода движения, как у автомобилей Rolls-Royce.

В салоне сочетаются чёрная и коричневая кожа: сиденья и центральная консоль обтянуты чёрной, дверные карты и верхняя часть передней панели — коричневой. Поверхности украшены тем же орнаментом, что и кузов, с медными вставками. Обшивка руля комбинированная — алькантара с одной стороны, карбон с другой.

Автор: Mansory

Техническая часть включает пакет доработок P820. Штатный 4,0-литровый битурбированный V8 после вмешательства ателье развивает 820 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента против исходных 577 л.с. и 850 Н·м. Установлены новые турбокомпрессоры, спортивный фильтр впуска, выпускная система с управляемыми заслонками и перенастроенный блок управления двигателем. Подвеска — пневматическая, с регулируемыми настройками. Динамические характеристики производитель не публиковал.

Источник: Autoevolution