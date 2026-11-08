Lynk & Co готовит семиместный гибрид 900L длиной 5,28 метра с внешностью Range Rover

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| Новость | Авто и транспорт

Китайская компания Lynk & Co готовит к премьере крупный семиместный гибридный внедорожник 900L, который станет третьей версией флагманской модели 900. Мировая презентация автомобиля состоится 10 ноября. Новинка получила кузов длиной 5280 мм, увеличенную колёсную базу и новую компоновку салона с тремя рядами сидений.

Автор: Lynk & Co Источник: carnewschina.com

По габаритам 900L достигает 5280 x 1999 x 1810 мм, а расстояние между осями составляет 3170 мм. По сравнению с обычным Lynk & Co 900 длина увеличилась на 40 мм, колёсная база — на 10 мм. Для сравнения, это уже полноценный крупный внедорожник, рассчитанный на перевозку семи человек. Ранее семейство 900 предлагало только пятиместную и шестиместную модификации.

Автомобиль получил переработанную переднюю часть с объединённой светотехникой, сохранившей характерные для марки контуры дневных ходовых огней. На крыше установлен лидар, предназначенный для работы систем помощи водителю. Внешность дополняют 21-дюймовые колёса, полускрытые дверные ручки и крыша с эффектом парения. Сходство бокового силуэта с Range Rover особенно заметно благодаря массивным кузовным панелям и чёрным стойкам. Для модели также подготовили специальный винно-красный цвет кузова.

Силовая установка включает двухлитровый турбированный двигатель мощностью 160 кВт (215 л. с.) и систему подключаемого гибрида. Максимальная скорость заявлена на уровне 225 км/ч. Используются трёхкомпонентные литиевые аккумуляторы, однако производитель пока не раскрыл полную мощность гибридной системы, характеристики электромоторов и запас хода. В документации также указана возможность буксировки прицепа массой до 2000 кг. Выход модели на китайский рынок ожидается до конца 2026 года.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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