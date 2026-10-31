Lynk & Co 08 EM-P может стать одним из самых дальнобойных подзаряжаемых гибридов

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Кроссовер Lynk & Co 08 EM-P готовится получить увеличенный запас хода на электротяге. После обновления он может преодолеть до 300 км без запуска бензинового двигателя против нынешних 230 км по циклу CLTC. Обновлённую версию модели Geely представит 5 ноября 2026 года.

Нынешний Lynk & Co 08 EM-P оснащается батареей ёмкостью 38,2 кВт·ч. Она обеспечивает до 230 км электрического пробега по CLTC, что соответствует примерно 186 км по более строгому циклу WLTP. Предполагаемые 300 км означали бы увеличение показателя примерно на 30%. Однако эту цифру пока нельзя считать подтверждённой характеристикой: производитель ещё не раскрыл технические параметры обновлённой машины.

Внешность кроссовера существенно не изменилась. Автомобиль получил новую оранжево-красную окраску с контрастной чёрной крышей, обновлённые световые элементы, изменённый задний спойлер и колёсные диски. В салоне ожидаются отделка в цвете Warm Sand Gold, дополнительный экран с анимированными изображениями и кресло переднего пассажира с режимом нулевой гравитации. Основной дисплей диагональю 15,4 дюйма и мультимедийная система Flyme Auto 2 сохранятся.

Силовая установка останется подключаемой гибридной системой с бензиновым двигателем объёмом 1,5 л и трёхступенчатой трансмиссией DHT. Переднеприводная версия развивает суммарно 300 кВт (408 л. с.), полноприводная с двумя электромоторами — 456 кВт (620 л. с.).

Заявленный запас хода на электротяге составляет до 230 км по CLTC для переднеприводной модификации и до 210 км для полноприводной. Версию с запасом хода 160 км, по имеющимся данным, уберут из линейки. Окончательные характеристики и цены станут известны 5 ноября.

Источник: carnewschina