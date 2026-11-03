Лизинговая компания Icelease планирует переоборудовать лайнеры Boeing 767-300 в грузовые самолёты

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2 ноября 2026 года исландская лизинговая компания Icelease заключила с Boeing соглашение о переоборудовании одного самолета Boeing 767-300 в грузовую версию, предусмотрев также опционы еще на два воздушных судна. Речь идет об одном твердом заказе на переоборудование, а не о заказе сразу на три борта: судьба двух дополнительных единиц зависит от реализации опционов.

Автор: Boeing Источник: boeing.mediaroom.com

Первый самолет должен поступить на переоборудование в первом квартале 2027 года, а его передача заказчику ожидается во втором квартале. Работы будут проводиться на производственных мощностях компании ST Engineering в Сингапуре — промышленного партнера Boeing по данной программе. Озвученный график относится только к первому самолету; сроки реализации опционов на два других борта пока не уточняются.

Речь идет не о новых самолетах, а о переделке пассажирских лайнеров в грузовые воздушные суда. Модель 767-300BCF создана на базе 767-300ER; конверсия позволяет продлить срок эксплуатации этого воздушного судна в качестве грузового. Информация о том, какой именно самолет выбран для этого проекта, не разглашается; также не сообщаются сумма сделки и название будущего эксплуатанта.

«Это соглашение с Boeing о конверсии до трех самолетов Boeing 767 является важной вехой как для Icelease, так и для ее дочерней компании IAT Leasing, базирующейся в Дублине», — отмечает Сигтор Эйнарссон, управляющий партнер Icelease, в пресс-релизе Boeing.

Он напоминает, что сотрудничество между двумя компаниями длится уже более двадцати лет и охватывает как поставки новых воздушных судов, так и их переоборудование в грузовые версии.

Будущий 767-300BCF пополнит портфель грузовых самолетов, находящихся в управлении IAT Leasing. В настоящее время в него уже входят семь лайнеров 737-800BCF, а также другие грузовые суда, сданные в аренду различным клиентам. По данным FreightWaves, часть этих переоборудованных 737-х эксплуатируется, в частности, компаниями ASL Aviation Holdings и китайской Tianjin Air Cargo. Таким образом, переход на модель 767 расширяет присутствие Icelease в сфере конверсии самолетов Boeing — сегменте, который до сих пор был ограничен узкофюзеляжными 737-800BCF. Это первый заказ компании на 767-300BCF, открывающий для лизингодателя доступ к сегменту среднеразмерных широкофюзеляжных самолетов, востребованных на региональных и международных грузовых маршрутах.

Icelease и IAT Leasing — родственные компании, имеющие общих мажоритарных акционеров. Созданная в конце 2023 года дублинская структура сформировала портфель, насчитывающий около сорока пассажирских и грузовых самолетов — как узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных. Согласно данным, предоставленным компанией Boeing, эти воздушные суда принадлежат четырем партнерам-инвесторам и сдаются в аренду авиакомпаниям по всему миру. Таким образом, охват деятельности этой структуры значительно шире, чем только те грузовые самолеты, которых касается новое объявление.

Для модели 767-300BCF компания Boeing заявляет полезную нагрузку в 57 тонн и дальность полета 3300 морских миль (около 6110 километров). Такие характеристики позволяют использовать этот двухдвигательный самолет для региональных и международных грузоперевозок — в частности, для экспресс-доставки, электронной коммерции и транспортировки генеральных грузов.

Программа конверсии Boeing Converted Freighter (BCF) опирается на инженерный потенциал и поддержку производителя: Boeing обеспечивает техническое сопровождение, предоставляет документацию, проводит обучение и поставляет запчасти. Для авиакомпаний, уже эксплуатирующих самолеты семейства 767, Boeing также подчеркивает преимущества унификации навыков летных экипажей и технического обслуживания.

Это соглашение заключено в условиях, когда рынок конвертации воздушных судов сталкивается с растущим ограничением: доступностью пассажирских самолетов, пригодных для переоборудования. Согласно анализу, опубликованному FreightWaves, парк самолетов Boeing 767, подходящих для таких операций, сокращается, в то время как авиаперевозчики для обновления и расширения своего флота все чаще обращают внимание на конвертированные Airbus A330-300.

Программа Boeing опирается на прочную производственную и эксплуатационную базу: в феврале 2025 года производитель объявил о поставке сотого самолета 767-300BCF, предназначенного для авиакомпании SF Airlines. Заказ от компании Icelease обеспечивает продолжение этой деятельности: первый этап реализации намечен на второй квартал 2027 года, также предусмотрена возможность конвертации еще двух воздушных судов (окончательное решение по ним пока не принято).

Источник: Boeing

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Автор avia_news Рейтинг +0.10
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