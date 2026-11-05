Lincoln превратила большой Aviator в пятиместный подзаряжаемый гибрид с мотором Changan

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Новый Lincoln Aviator EX8 получил силовую установку с турбодвигателем объёмом 1,5 л вместо V6, а также лидар на крыше. Крупный кроссовер длиной более пяти метров рассчитан на пять человек и разработан совместным предприятием Changan-Ford для китайского рынка.

Модель появилась в документах Министерства промышленности и информатизации КНР. Её габариты составляют 5055 x 1995 x 1790 или 1800 мм, колёсная база достигает 3010 мм. Для сравнения, существующий Aviator с трёхрядным салоном на 25 мм длиннее. При этом EX8 лишился третьего ряда сидений, а его снаряжённая масса в зависимости от исполнения составляет 2480-2580 кг.

Под капотом установлен разработанный Changan бензиновый турбомотор JL469ZQ1 объёмом 1,5 л мощностью 110 кВт (148 л. с.). Он работает в составе подключаемой гибридной установки с возможностью движения на электротяге. Используется литий-железо-фосфатная батарея производства совместного предприятия Changan и CATL. Максимальная скорость кроссовера достигает 205 км/ч. Мощность электромоторов, ёмкость аккумулятора и запас хода на электричестве пока не раскрыты.

На крыше EX8 установлен лидар, который указывает на подготовку автомобиля к использованию продвинутых систем помощи водителю. Предполагается, что электроника сможет поддерживать движение по маршруту с функцией навигационного автопилота, однако официальное описание возможностей системы пока отсутствует. Публичная премьера ожидается на автосалоне в Гуанчжоу в 2026 году, начало продаж запланировано на 2027 год.

Источник: carnewschina