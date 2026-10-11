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Обновлённый электрокроссовер Li Auto i6 выйдет на китайский рынок 28 октября 2026 года с аккумулятором собственной разработки компании. Модель станет первой версией i6, полностью отказавшейся от аккумуляторных ячеек CATL. При этом производством ячеек займутся Sunwoda и CALB, а Li Auto возьмёт на себя разработку батарейной системы и сборку аккумуляторных блоков.

Ёмкость батареи составит 96 кВт·ч, заявленный запас хода — до 780 км по китайскому циклу CLTC. Аккумулятор поддерживает зарядку мощностью до уровня 5C, однако фактическое время пополнения заряда в опубликованных данных не уточняется. Для сравнения, по европейскому циклу WLTP запас хода оценивается в 632 км. Разница между показателями связана с разными методиками испытаний.

Одновременно Li Auto обновила оснащение салона и электронику. Спереди установили панорамный экран диагональю 29 дюймов с разрешением 6K, для задних пассажиров предусмотрен 21-дюймовый дисплей 4K. В оснащение также входят два кресла с режимом «нулевой гравитации», способные отклоняться на 150 градусов, и электрический передний багажник. За работу мультимедийной системы отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8797, а за функции помощи водителю — фирменный чип Mach M100.

Показ обновлённого i6 в дилерских центрах Китая начнётся 11 октября, на следующий день автомобиль представят на Парижском автосалоне. Продажи стартуют 28 октября, первые поставки покупателям ожидаются в начале ноября. Отказ от CATL вписывается в более широкую стратегию Li Auto: компания постепенно расширяет применение собственных батарейных систем, чтобы контролировать больше ключевых компонентов электромобилей.

Источник: carnewschina