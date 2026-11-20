С начала декабря 2026 года в России вновь стартует масштабная инициатива по поддержке национального автопрома. Минпромторг возобновляет действие программы льготного автокредитования на машины отечественного производства. Распоряжение инициировано вице-премьером Денисом Мантуровым.

В круг лиц, имеющих право на скидку, вошли сотрудники здравоохранения и образования, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также участники специальной военной операции вместе со своими семьями. Для военнослужащих, имеющих ранения, действует особый коэффициент: в случае приобретения машины, адаптированной под ручное управление, скидка достигает 40 процентов.

Программа «Семейный автомобиль» претерпела значительные изменения в сторону расширения. Семьи, воспитывающие двоих и более детей, теперь могут получить дисконт в 10 процентов. Если трое и более детей, скидка на семиместное авто стоимостью до 2,3 млн руб. увеличивается до 20 процентов. Жители Дальнего Востока при наличии одного ребенка получают право на 25-процентную льготу. Особые условия созданы для многодетных: семьи с пятью и более детьми могут приобрести микроавтобус (от семи мест, ценой до 4,5 млн руб.) с дисконтом в 20 процентов.

Сектор экологичного транспорта также получил стимулы. На электрокары и последовательные гибриды российской сборки установлена скидка в 10 процентов (но не более полумиллиона рублей) при условии локализации производства от 1200 баллов. Если уровень превышает 2500 баллов, компенсация вырастает до 35 процентов, но не может быть выше 925 тыс. руб. Для традиционных авто с ДВС сохраняется порог стоимости в 2 млн руб. при локализации от трех тысяч баллов.

Источник: Российская газета