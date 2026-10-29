Льготное автокредитование с декабря: как изменились условия и кто попадает в программу

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Льготное автокредитование в России возобновится с декабря. Программа ориентирована на отдельные категории граждан, которым государство готово компенсировать часть процентной ставки по кредиту.

Право на льготный кредит получат, в частности, работники сферы образования и здравоохранения, военнослужащие, инвалиды, а также семьи с двумя и более детьми. Условием участия остаётся приобретение нового автомобиля отечественного производства — это поддерживает локальные автопредприятия и делает программу адресной.

Ставка по кредиту для участников программы будет снижена за счёт государственного субсидирования: часть процентов берёт на себя бюджет, благодаря чему переплата для заёмщика существенно уменьшается. Базовый дисконт от стоимости машины — 20%. При покупке электрокаров, гибридов — 35%. Максимальный срок кредитования — до семи лет, лимит суммы кредита устанавливается в соответствии с текущей политикой уполномоченных банков.

Программа призвана поддержать и граждан, и автопром: люди получают доступ к транспорту на выгодных условиях, а производители — стабильный спрос.

Источник: Российская газета