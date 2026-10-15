Lectric представила более легкую и бюджетную альтернативу XPress2: электровелосипед XPress Lite разгоняется до 45 км/ч и проезжает до 72 км

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Lectric представила XPress Lite, новый электровелосипед для повседневных поездок по городу. Он стал более легкой и доступной версией модели XPress2. Новинка получила задний электромотор номинальной мощностью 500 Вт, который способен выдавать до 864 Вт и развивать крутящий момент 61 Нм. Максимальная скорость достигает 45 км/ч.

Автор: Lectric Источник: lectricebikes.com

Электровелосипед оснащен аккумулятором на 347 Вт·ч. По данным производителя, одного заряда хватает на расстояние до 72 км при использовании помощи электромотора. Батарею можно снять для зарядки отдельно от велосипеда. Вес модели составляет 20,6 кг, а допустимая нагрузка с учетом багажа достигает почти 125 кг.

Новинка получила колеса диаметром 27,5 дюйма, алюминиевую вилку и гидравлические тормоза. За переключение передач отвечает восьмискоростная система Shimano Altus. Датчик крутящего момента регулирует помощь двигателя с учетом усилия, которое велосипедист прикладывает к педалям.

На руле установлен цветной экран диагональю 3,5 дюйма. На нем отображаются скорость, заряд батареи и основные параметры поездки. Пользователю доступны пять режимов движения: от экономичного до турбо. Также предусмотрена возможность настройки велосипеда для использования в классах 1, 2 или 3.

В оснащение входят задний фонарь, стоп-сигнал, указатели поворота и бесключевой доступ. Для перевозки вещей можно использовать багажники и боковые сумки, а крылья помогут защитить одежду от брызг. Производитель также предусмотрел крепление для смартфона и возможность установки амортизационного подседельного штыря.

Новинка предлагается в четырех цветовых вариантах. В США стоимость электровелосипеда составляет 1100 долларов США. Продажи ведутся через официальный сайт компании.

Источник: Notebookcheck

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