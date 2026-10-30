Lada Vesta CNG выходит на рынок с новыми опциями: цены не изменились

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АвтоВАЗ объявил о начале реализации Lada Vesta CNG с расширенным набором опций комфорта. Модель по-прежнему способна ездить на бензине и сжатом метане, что заметно снижает эксплуатационные затраты.

В обновлённую комплектацию добавили функции, повышающие удобство ежедневной эксплуатации. Производитель сохранил прежние розничные цены — это делает битопливную версию более привлекательной для корпоративных парков и частных покупателей.

Расширение линейки исполнений поддерживает развитие газомоторного сегмента в России: инфраструктура АГНКС расширяется, а спрос на экономичные и экологичные решения растёт.

Источник: Российская газета