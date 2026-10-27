Крупнейший 130-метровый паром на аккумуляторах вышел на международный маршрут

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

130-метровый электрический катамаран China Zorrilla вышел на коммерческий маршрут между Аргентиной и Уругваем. Судно австралийской верфи Incat Tasmania перевозит пассажиров и автомобили через эстуарий Ла-Плата, работая исключительно на аккумуляторах. Вместимость парома достигает 2100 пассажиров и 225 автомобилей — электрическая тяга здесь рассчитана не на небольшое прогулочное судно, а на полноценные массовые перевозки.

Автор: Incat Tasmania Источник: incat.com.au

Энергосистема China Zorrilla включает более 5000 аккумуляторных модулей общей массой свыше 250 тонн. Их суммарная ёмкость превышает 40 МВт·ч — примерно в четыре раза больше, чем у аккумуляторных систем, ранее устанавливавшихся на судах. Электроэнергия питает восемь водомётных движителей. По данным верфи, катамаран стал крупнейшим полностью электрическим судном такого типа.

Паром обслуживает маршрут между Буэнос-Айресом и уругвайским городом Колония-дель-Сакраменто. Протяжённость перехода составляет около 55 км, а для подзарядки на обоих берегах предусмотрена специальная мощная инфраструктура. Зарядка занимает ориентировочно 60-90 минут, что позволяет использовать судно на регулярной линии.

Начало коммерческой эксплуатации стало важным этапом для электрического судоходства: China Zorrilla сочетает крупную пассажировместимость с полностью аккумуляторной силовой установкой. Верфь Incat уже строит три электрических парома длиной 129 м для датского оператора Molslinjen, а также два гибридных судна длиной 78 м. Это показывает, что проект не остался единичным экспериментом: производитель развивает направление электрических пассажирских судов.

Источник: incat

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 278 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Авто и транспорт 373 12904 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Канат под улицей: как в 1873 году появились знаменитые трамваи Сан-Франциско

Ранним утром 2 августа 1873 года на Клей-стрит было почти пусто. В четыре часа небольшой вагон подошёл к верхней части одного из крутых сан-францисских склонов. Лошади перед ним не было,...

Обсерватория Веры Рубин открыла своего первого кандидата в карликовые планеты Солнечной системы: почему его не замечали 10 лет

В октябре 2026 года астрономы объявили об открытии крупного небесного тела на дальних окраинах Солнечной системы. Объект получил временное рабочее название 2026 ED138. Он обращается вокруг Солнца...

«Мелодия-106»: парадоксы первого в СССР музыкального центра первого класса

В 1978 году Рижский радиозавод имени Попова начал выпуск «Мелодии-106-стерео». В одном корпусе объединили радиоприёмник диапазонов ДВ, СВ, КВ I—III и УКВ, кассетную панель на венгерском ЛПМ,...

Обзор внешнего аккумулятора EcoFlow RAPID 25K (EF-HB-002): 170 Вт, PD 3.1 и информативный TFT-дисплей

EcoFlow RAPID Power Bank (модель EF-HB-002) позиционируется как высокомощный внешний аккумулятор для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Заявленные параметры: ёмкость 25 000 мАч, суммарная выходная...

«Кольца, сережки, крестик есть?»: как за колбасу в СССР 1933 года отдали 98 тонн золота

Представьте магазин СССР 1933 года. За колбасу здесь просят золотое обручальное кольцо. Узнаем, как Торгсин выкачал 98 тонн золота у населения и построил Магнитку?

✦ ИИ  Как яблочный сок делают прозрачным — и почему одного сита недостаточно

Через стакан одного яблочного сока видно кухню, другой похож на жидкую яблочную мякоть. Разницу нельзя объяснить только тем, насколько мелким было сито. На производстве перед фильтрацией могут...