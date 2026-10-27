Крупнейший 130-метровый паром на аккумуляторах вышел на международный маршрут

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130-метровый электрический катамаран China Zorrilla вышел на коммерческий маршрут между Аргентиной и Уругваем. Судно австралийской верфи Incat Tasmania перевозит пассажиров и автомобили через эстуарий Ла-Плата, работая исключительно на аккумуляторах. Вместимость парома достигает 2100 пассажиров и 225 автомобилей — электрическая тяга здесь рассчитана не на небольшое прогулочное судно, а на полноценные массовые перевозки.

Энергосистема China Zorrilla включает более 5000 аккумуляторных модулей общей массой свыше 250 тонн. Их суммарная ёмкость превышает 40 МВт·ч — примерно в четыре раза больше, чем у аккумуляторных систем, ранее устанавливавшихся на судах. Электроэнергия питает восемь водомётных движителей. По данным верфи, катамаран стал крупнейшим полностью электрическим судном такого типа.

Паром обслуживает маршрут между Буэнос-Айресом и уругвайским городом Колония-дель-Сакраменто. Протяжённость перехода составляет около 55 км, а для подзарядки на обоих берегах предусмотрена специальная мощная инфраструктура. Зарядка занимает ориентировочно 60-90 минут, что позволяет использовать судно на регулярной линии.

Начало коммерческой эксплуатации стало важным этапом для электрического судоходства: China Zorrilla сочетает крупную пассажировместимость с полностью аккумуляторной силовой установкой. Верфь Incat уже строит три электрических парома длиной 129 м для датского оператора Molslinjen, а также два гибридных судна длиной 78 м. Это показывает, что проект не остался единичным экспериментом: производитель развивает направление электрических пассажирских судов.

Источник: incat