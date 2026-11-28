Круизный лайнер Viking Libra получил водородную энергетическую установку мощностью 6,3 МВт. Судно рассчитано на 998 пассажиров и сможет до 13 часов обходиться без выбросов от двигателей внутреннего сгорания. Однако полностью водородным его назвать пока нельзя: остальную часть времени лайнер будет использовать традиционную силовую установку.

Электроэнергию вырабатывают два топливных элемента с протонно-обменной мембраной (PEM). Они получают водород из криогенных резервуаров и соединяют его с кислородом из воздуха. Единственным продуктом реакции становится вода. Пиковые нагрузки компенсирует аккумуляторная батарея ёмкостью 4,7 МВт·ч. Водородные ёмкости можно снимать и доставлять на борт грузовиками, поэтому судну не обязательно иметь специальную заправочную инфраструктуру в портах.

Из 13 часов работы на водороде около трёх придутся на движение со скоростью 10 узлов (18,5 км/ч), ещё десять — на стоянку в порту. В остальное время Viking Libra будет задействовать обычные двигатели. По оценке Fincantieri, гибридная схема позволит сократить годовые выбросы примерно на 20% относительно круизного судна, работающего исключительно на ископаемом топливе.

Верфь Fincantieri передала лайнер компании Viking в итальянской Анконе. Его длина составляет 239 м. Первый сезон судно проведёт в Средиземном море и Северной Европе, но переход на водородную эксплуатацию ожидается только в 2027 году. Пока остаётся открытым и вопрос происхождения топлива: компании не уточнили, будет ли использоваться экологически чистый водород, произведённый с помощью возобновляемой энергии, или обычный водород из природного газа.

Источник: newatlas