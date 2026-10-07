Leisure Travel Vans представила Wonder FX — автодом на базе Ford Transit 350, в котором на длине 7,54 м удалось разместить две независимые зоны отдыха. Передняя часть салона ночью превращается в спальню с кроватью-трансформером, а сзади остаётся отдельное пространство для отдыха. Вместо заднего дивана производитель предлагает установить полноценный рабочий кабинет.

Кровать Мёрфи размером 165 x 188 см днём складывается вертикально и освобождает переднюю часть салона. Перед ней находятся два кресла с электроприводом и трансформируемый стол, поэтому одна и та же зона используется для сна, еды и отдыха. Задняя часть при этом остаётся свободной: там установлен L-образный диван с ящиками для хранения и отдельным столом.

Главная особенность компоновки проявляется во время поездки вдвоём. Один человек может работать или отдыхать в задней части, пока второй пользуется передней гостиной, не превращая весь салон в одно общее пространство. При выборе опционального Rear Office Studio задняя зона получает угловой стол, выдвижные ящики и верхние шкафы. При этом отдельного второго спального места такая версия не предусматривает.

Wonder FX построен на Ford Transit 350 Cutaway с 3,5-литровым бензиновым V6 EcoBoost мощностью 310 л.с. и крутящим моментом 400 Н·м. Двигатель работает с 10-ступенчатым автоматом, а за доплату доступен полный привод. Полная масса автодома достигает 4,99 т, ширина — 2,42 м, высота — 3,04 м. В жилой части установлены литиевая батарея на 270 А·ч и инвертор мощностью 3 кВт; производитель также предлагает генератор на 4 кВт и солнечные панели мощностью 440 Вт.

Источник: leisurevans