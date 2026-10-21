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Американская компания Old Man Mountain выпустила Axle Pack V2 — обновлённые крепления для перевозки багажа на велосипедной вилке. Масса каждого крепления снизилась с 73 до 59 г, то есть примерно на 20%, а допустимая нагрузка осталась прежней — до 10 кг на пару. Новинка предназначена для велотуризма, в том числе поездок по бездорожью с дополнительными сумками и снаряжением.

Крепления изготовлены из алюминиевого сплава 6061 и устанавливаются непосредственно на сквозную ось колеса. Такая схема позволяет закрепить багаж даже на вилках без штатных резьбовых отверстий. Для сравнения, стандартные крепёжные точки на велосипедных вилках обычно рассчитаны примерно на 1,5 кг каждая. При этом удар загруженной сумки о камень или дерево может повредить крепёж, особенно на карбоновой вилке.

Axle Pack V2 позволяет размещать снаряжение ниже, чтобы сохранить устойчивость велосипеда и не поднимать центр тяжести. Крепления подходят для жёстких и амортизационных вилок, а также для велосипедов с карбоновой рамой. Для установки необходим отдельный комплект Fit Kit с подходящей сквозной осью; с эксцентриковыми осями конструкция несовместима.

Пара Axle Pack V2 стоит 60 долларов. Производитель выпускает крепления на Тайване и предоставляет на них пожизненную гарантию.

Источник: bikerumor