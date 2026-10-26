Кражи меди оставляют электромобили без зарядки: британская компания предложила решение

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| Новость | Авто и транспорт

Британская компания Formula Space представила новую версию CableGuard — защитного рукава для кабелей зарядных станций электромобилей. Модификация V4 рассчитана на атаки с применением угловых шлифмашин и других электроинструментов. Ее задача — не сделать кражу невозможной, а замедлить разрезание кабеля настолько, чтобы преступникам пришлось дольше оставаться на месте и повысился риск их обнаружения.

Автор: Formula Space Источник: formula-space.com

Рукав сохраняет гибкость кабеля, необходимую водителям, и, по данным компании, устанавливается на действующую зарядную станцию примерно за 20 минут. Совместимость решения проверили производители оборудования Nidec, Wallbox и Kempower. Предыдущие версии CableGuard уже применяются на тысячах объектов по всему миру.

Разработка отвечает на рост краж зарядных кабелей в Европе. Преступники охотятся за медью и всё чаще действуют организованными группами, используя мощные режущие инструменты. Британский оператор InstaVolt сообщил о краже около 260 кабелей со 130 зарядных устройств в 2025 году. Немецкая EnBW с начала того же года столкнулась с кражами на 120 объектах и оценила ущерб более чем в €1 млн.

Особенно уязвимы малолюдные площадки с плохим освещением и без наблюдения. При этом ущерб не ограничивается стоимостью меди: после нападения оборудование приходится ремонтировать, а зарядные места временно выводить из эксплуатации. В Formula Space признают, что при достаточном времени и подходящих инструментах защищенный кабель тоже можно похитить. Поэтому компания делает ставку на то, чтобы такая кража требовала больше усилий и становилась менее выгодной.

Источник: tech.eu

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