Космический шаттл Dream Chaser получил разрешение на посадку на аэродром в США

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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало ключевое разрешение на посадку космического аппарата Dream Chaser на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Это важный шаг на пути к долгожданной миссии шаттла, который сможет доставлять на орбиту до 6 тонн.

Dream Chaser Автор: Sierra Space Источник: www.sierraspace.com

Новая пятилетняя лицензия разрешает оператору совершать до четырёх возвращений в год, при этом конфигурация аппарата остаётся неизменной. Таким образом, FAA открывает путь к первому орбитальному полету Dream Chaser, хотя точная дата пока неизвестна. Миссия стартует из Флориды на ракете Vulcan Centaur от United Launch Alliance, после чего аппарат пройдет через атмосферу и завершит полет на стандартной взлетно-посадочной полосе в Калифорнии.

Согласно новому разрешению, официальным местом посадки космического аппарата станет база Космических сил Ванденберг. Это изменение по сравнению с предыдущими планами компании, которые в предыдущие годы указывали на предпочтение посадки в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Калифорнийская взлетно-посадочная полоса изначально рассматривалась как резервная; теперь она выбрана в качестве основного места возвращения.

Dream Chaser, получивший название Tenacity, имеет аэродинамический корпус и складные крылья, что позволяет ему поместиться в грузовом отсеке ракеты Vulcan. Во время орбитального полета космический аппарат будет нести до шести тонн груза и возвращаться на Землю с грузом не более двух тонн. Такой профиль полета призван стать альтернативой спасательным капсулам, извлекаемым из моря, обеспечивая более быстрое возвращение.

Значительным преимуществом Dream Chaser является его способность приземляться на стандартные взлетно-посадочные полосы, адаптированные для пассажирских самолетов, таких как Boeing 737. Компания Sierra Space подчеркивает, что это позволяет гораздо безопаснее транспортировать эксперименты или чувствительное оборудование, избегая перегрузок, превышающих 1,5 земных гравитаций.

Первые полеты Dream Chaser послужат демонстрацией системы транспортировки полезной нагрузки на орбиту и обратно и не будут включать автоматическую стыковку с Международной космической станцией. В случае успешного проведения испытаний Dream Chaser будет выполнять последующие полеты и миссии для коммерческих заказчиков и в интересах национальной безопасности. Планы предусматривают запуск миссии после подтверждения возможности использования ракеты Vulcan Centaur — конкретная дата пока не объявлена.

Источник: x.com/SierraSpaceCo