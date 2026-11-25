Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Спуск на воду инновационного пассажирского судна проекта ТФРП700 «Байкал», получившего имя «Станислав Говорухин», запланирован на ноябрь 2027 года. Об этом сообщили на судостроительном комплексе «Звезда», где в настоящее время ведется формирование корпуса уникального теплохода.

Судно проекта ТФРП700 Автор: Петробалт Источник: petrobalt.ru

Проект ТФРП700, разработанный бюро «Петробалт», представляет собой абсолютно новый класс судов для внутренних водных путей России. Главная особенность лайнера — полное отсутствие традиционного дизельного двигателя. Энергию для движения и жизнеобеспечения судна будут вырабатывать водородные топливные элементы.

Силовая установка работает по принципу генерации электричества в результате химической реакции между водородом и кислородом. Единственным побочным продуктом этого процесса является чистая вода. Это делает «Станислава Говорухина» не только самым экологичным, но и практически бесшумным судном. Уровень шума в пассажирских каютах не будет превышать показатели хорошего гостиничного номера, что критически важно для круизного отдыха.

Маршрут и комфорт

Судно спроектировано специально для работы на озере Байкал — самом глубоком пресноводном озере планеты. Длина лайнера составит около 70 метров, он сможет принимать на борт до 150 пассажиров. Внутреннее пространство будет выполнено по принципу «плавучего отеля» четырехзвездочного уровня.

В распоряжении туристов окажутся панорамные обзорные салоны с двойным остеклением, рестораны с местной кухней и каюты с собственными балконами. Благодаря электродвижению, судно сможет подходить максимально близко к скалистым берегам и заповедным бухтам, не пугая обитателей озера — нерп — вибрацией и выхлопными газами.

Экономика проекта

Стоимость постройки оценивается в несколько миллиардов рублей. Однако разработчики утверждают, что эксплуатационные расходы будут ниже, чем у классических дизель-электрических судов, за счет отсутствия затрат на дорогостоящее судовое топливо и упрощенного технического обслуживания.

Ожидается, что после достройки на плаву и серии испытаний в 2028 году лайнер начнет выполнять регулярные туристические рейсы по круговому байкальскому маршруту, открывая новую эру премиального экологического туризма в России.

Источник: Первый технический