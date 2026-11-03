Компания Changan превратила трёхдверный Lumin в пятидверный электромобиль с запасом хода до 301 км

Компания Changan подготовила к выходу на китайский рынок электрический хэтчбек Lumin Plus, который получил две дополнительные двери и увеличенный на 245 мм кузов. Новинка уже появилась у дилеров перед стартом продаж, запланированным на ноябрь 2026 года. Переработка затронула прежде всего пассажирскую часть: задним пассажирам обещают больше места для ног, а доступ к заднему ряду стал удобнее.

Автор: Чжан Тимянь через Carnewschina Источник: carnewschina.com

Длина Changan Lumin Plus составляет 3515 мм, ширина — 1715 мм, высота — 1545 мм. Колёсная база достигает 2200 мм. Внешне модель сохранила характерные круглые фары и компактный дизайн исходного Lumin, но вместо трёхдверной схемы получила пять дверей и обычные наружные ручки. Задние сиденья складываются в пропорции 50:50, что позволяет увеличить пространство для перевозки багажа.

Электромобиль оснащён одним электродвигателем мощностью 35 кВт (47 л. с.). Заявленный запас хода составляет от 205 до 301 км по китайскому циклу CLTC, что соответствует примерно 168-247 км по европейскому WLTP. Ёмкость аккумулятора и варианты батарей пока не раскрыты. В салоне установлены центральный сенсорный экран, цифровая приборная панель и трёхспицевый руль с D-образным ободом.

Появление пятидверной версии совпало с заметным падением спроса на исходный Changan Lumin. С января по сентябрь 2026 года компания передала покупателям 38 064 таких электромобиля — на 69,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом совокупные поставки семейства с момента выхода на рынок в июне 2022 года достигли 552 599 машин. Lumin Plus должен помочь модели привлечь покупателей, которым нужен более практичный городской электромобиль с полноценным доступом к задним сиденьям.

Источник: carnewschina