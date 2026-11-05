Компания Avolon заказала сразу 140 самолетов Boeing MAX 10 после сертификации крупнейшей версии лайнеров

Лизинговая компания Avolon завершила оформление заказа на 140 самолетов Boeing 737-10 — крупнейшую модель в семействе MAX. В результате общее количество заказанных, но еще не поставленных самолетов семейства 737 MAX в портфеле компании превысило 240 единиц. О сделке было объявлено 4 ноября — спустя две недели после того, как этот узкофюзеляжный лайнер получил сертификат в США.

По заявлению Boeing, это крупнейший заказ на семейство 737 MAX, когда-либо размещенный лизинговой компанией. Сумма сделки и график поставок в пресс-релизе не уточняются.

Еще 9 октября Avolon анонсировала соглашение на приобретение 140 воздушных судов семейства 737 MAX, однако тогда конкретная модификация не называлась. На тот момент сделка еще требовала одобрения со стороны акционеров компании Bohai Leasing, которой принадлежит 70% капитала лизингодателя. Сегодня компания Boeing подтвердила завершение сделки по приобретению, в рамках которой был выбран самый крупный представитель данного семейства воздушных судов.

Благодаря этому приобретению Avolon усиливает свои позиции в сегменте узкофюзеляжных самолетов большой вместимости, где основным конкурентом 737 MAX 10 выступает Airbus A321neo. В максимальной конфигурации лайнер способен вместить до 230 пассажиров, а заявленная дальность полета составляет 3100 морских миль (около 5740 километров).

Производитель позиционирует 737-10 как узкофюзеляжный самолет с самыми низкими затратами в расчете на одно кресло. В свою очередь, в Avolon подчеркивают сочетание высокой вместимости и экономической эффективности, что позволяет авиакомпаниям решать задачи по обновлению парка и расширению деятельности.

Заключение контракта происходит в ключевой для программы момент. 20 октября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало сертификат на самолет 737 MAX 10 по итогам многолетней процедуры проверки. Американский регулятор предоставил дополнение к сертификату типа, подтверждающее соответствие конструкции воздушного судна действующим требованиям к проектированию и безопасности, а также обновил разрешение на его производство.

В FAA уточнили, что потребовали внесения улучшений в соответствии с американским законом 2020 года о сертификации и безопасности в авиации, а также с рекомендациями Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). В частности, были доработаны система управления полетом и усовершенствовано устройство для измерения угла атаки. По данным Boeing, в рамках процесса сертификации было выполнено около 1000 испытательных полетов общей продолжительностью более 2000 летных часов.

Получение сертификата открывает путь к поставкам самой вместительной модификации семейства MAX. Сообщая о сертификации, в Boeing отметили, что первые поставки ожидаются «в ближайшие месяцы», однако конкретные сроки передачи самолетов, заказанных компанией Avolon, не уточняются.

Эта сделка демонстрирует интерес лизинговых компаний к данной версии воздушного судна с повышенной вместимостью. По информации Boeing, с начала 2026 года лизинговые компании оформили твердые заказы более чем на 230 самолетов модели 737-10. В Boeing связывают этот спрос с прогнозируемым ростом пассажиропотока — примерно на 4% в год в течение следующих двадцати лет. Производитель также отмечает, что лизинговые компании заказали в общей сложности более 1450 воздушных судов семейства 737 MAX, подчеркивая их роль в размещении этих узкофюзеляжных самолетов среди авиаперевозчиков.

По состоянию на 30 сентября 2026 года Avolon сотрудничала со 138 авиакомпаниями в 62 странах. Ее портфель насчитывал 1092 воздушных судна — находящихся в собственности, под управлением или законтрактованных к поставке. В октябрьском сообщении лизинговая компания оценила этот показатель в 1342 воздушных судна, включив в него 250 новых заказов на самолеты Airbus и Boeing.

Источник: Boeing