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Компания ADO сообщила, что ее новая модель складного электровелосипеда Air 20 окажется первой, где применят технологию LIDAR, выпускаемую под маркой ADO Sense 3.0. Как утверждает компания, это решение окажет поддержку владельцам электровелосипедов в ходе движения и в аспектах безопасности.

Технология LIDAR ADO Sense 3.0 электровелосипеда Автор: ADO Источник: road.cc

Технология LIDAR ADO Sense 3.0 умеет сканировать пространство на 20 метров впереди электровелосипеда, распознавая рельеф дороги даже при отсутствии света и заранее подстраиваясь под него интеллектуально. Иными словами, велосипед вместе с его программным обеспечением на основе ИИ приспособится не только к маневрам владельца, но и к особенностям местности в реальном времени.

Опубликованные снимки компанией Cycling Electric технологии LIDAR ADO Sense 3.0 намекают: на дисплее электровелосипеда будут показываться данные о ситуации на дороге, собранные передним и задним радарами. Среди них — сведения о расположении машин рядом, предупреждения о том, что нужно уступить дорогу и с какой именно стороны, а также информация о рельефе дороги — её задействуют для автоматического режима помощи при педалировании.

Технология LIDAR ADO Sense 3.0 электровелосипеда Автор: ADO Источник: road.cc

По заявлениям ADO, это будет первый шаг к созданию полностью интеллектуального электровелосипеда: который будет распознавать окружающую среду и приспосабливаться к ней, принимая решения в реальном времени.

Первые складные электровелосипеды с технологией LIDAR будут оснащаться 3-скоростным мотором Bafang H730 с крутящим моментом 50 Нм и планетарной втулкой трансмиссии с возможностью автоматического переключения передач.

Источник: cyclingelectric