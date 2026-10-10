Классика 1960-х с электроникой XXI века: Triumph выпустила Bonneville T40 и T40 Black

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| Новость | Авто и транспорт

Triumph представила Bonneville T40 и её затемнённую версию T40 Black — модели, которые переносят классический облик британских мотоциклов в сегмент машин среднего объёма. Новинки получили каплевидный топливный бак, круглую фару, спицованные колёса и два задних амортизатора. При этом внешность в духе 1960-х сочетается с современными электронными системами и средствами связи со смартфоном.

Автор: Triumph Источник: www.triumphmotorcycles.in

Обе версии оснащены одноцилиндровым двигателем TR Series объёмом 398 см³ с жидкостным охлаждением. Его мощность составляет 30 л. с. при 7000 об/мин, а максимальный крутящий момент достигает 36 Н·м при 5000 об/мин. Двигатель работает с шестиступенчатой коробкой передач и получил отдельные настройки для Bonneville, ориентированные на уверенную тягу на низких оборотах.

Мотоцикл оборудован круглым 4-дюймовым TFT-дисплеем с навигацией и управлением звонками и музыкой, круиз-контролем, противобуксовочной системой и ABS, учитывающими угол наклона. Водителю доступны пять режимов езды. Спереди установлена телескопическая вилка диаметром 43 мм, сзади — два амортизатора; ход подвески на обоих колёсах составляет 130 мм. Высота сиденья равна 790 мм, а с дополнительным низким сиденьем её можно уменьшить до 770 мм.

Triumph вывела модели на индийский рынок, где также предлагается более простая версия Bonneville T4. По данным New Atlas, цены на семейство начинаются с 254 999 индийских рупий и доходят до 279 999 рупий в зависимости от исполнения. Сроки выхода T40 на другие рынки и цены за пределами Индии требуют отдельного подтверждения.

Источник: triumphmotorcycles

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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