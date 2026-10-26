Китайский инженер заставил мотоцикл скользить по воде на протяжении 40 км и установил мировой рекорд

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Китайский предприниматель Чжан Сюэ проехал 40,74 км по открытой воде на переделанном мотоцикле ZXMOTO MX450 и установил рекорд Guinness World Records. Заезд прошёл 25 октября 2026 года на реке Цзиньцзян в провинции Хунань. Предыдущий результат составлял около 31,8 км, поэтому новый рекорд увеличил дистанцию почти на 9 км.

Для заезда MX450 оснастили специальными водными лыжами, увеличенным топливным баком и дополнительной гидроизоляцией. Мотоцикл разгоняется на суше, а затем скользит по поверхности воды. Передняя лыжа помогает управлять направлением движения, а заднее колесо с особой конструкцией шины отбрасывает воду назад, создавая тягу. В отличие от обычного гидроцикла, машина обходится без отдельного водомётного движителя.

К рекорду Чжан Сюэ шёл 17 лет. В 2009 году он впервые попытался пересечь водоём на мотоцикле с простейшими доработками, но четыре раза упал в воду. Максимальная дистанция тогда составила всего 20 м. Для новой попытки команда несколько месяцев дорабатывала плавучую систему, герметизацию и силовую установку.

MX450 сохранил основу обычного внедорожного мотоцикла, но получил оборудование для движения по воде. Рекорд потребовал не просто удержать машину на поверхности, а обеспечить устойчивость и управляемость на протяжении десятков километров. Заезд в родном регионе стал для основателя ZXMOTO завершением многолетней идеи, которую он впервые проверил ещё в начале своей карьеры.

Источник: cgtn