Китайский электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme установила новый рекорд скорости — более 500 км/ч

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Компания BYD установила мировой рекорд скорости на своем электрическом суперкаре Yangwang U9 Xtreme: автомобиль преодолел отметку в 500 км/ч. 1 ноября на перекрытом участке шоссе в Абу-Даби немецкий автогонщик Марк Бассенг разогнал китайский электромобиль до 503,17 км/ч.

Как сообщает издание CarNewsChina, этот результат позволил китайскому электрокару установить мировые рекорды сразу в двух категориях: как самый быстрый серийный автомобиль и как самый быстрый электромобиль. Весь процесс испытаний в Абу-Даби занял два дня.

В прошлом году на испытательном полигоне в Папенбурге (Германия) этот электрический гиперкар уже развивал скорость 496,22 км/ч, после чего был признан самым быстрым серийным автомобилем в истории. До этого рекорд принадлежал Bugatti Chiron Supersport 300 Plus (490 км/ч) — модели, которая и по сей день остается самым быстрым автомобилем в мире с двигателем внутреннего сгорания.

По заявлению BYD, увеличить скорость удалось, в частности, за счет оптимизации угла атаки заднего антикрыла и корректировки давления в шинах типа «полуслик» (semi-slick) от производителя Giti Tire. Кроме того, китайский автопроизводитель доработал программное обеспечение системы управления.

Стандартная версия Yangwang U9 обладает мощностью 960 кВт, которая распределяется между четырьмя электродвигателями — по 240 кВт на каждый. Компания BYD смогла увеличить мощность до 555 кВт на каждый электродвигатель. Таким образом, суммарная мощность BYD Yangwang U9 Xtreme достигает 2220 кВт. Кроме того, в этом электрическом гиперкаре используется литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор BYD типа «Blade Battery», работающий под напряжением 1200 вольт — в отличие от стандартной версии на 800 вольт.

В Китае модель Yangwang U9 Xtreme уже доступна для покупки. Ее цена составляет 20 млн юаней (около $3 млн). Сообщается, что первый экземпляр получит специальное лакокрасочное покрытие с добавлением золотой пыли.

Источник: CarNewsChina