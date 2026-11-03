Китайские электромобили вытесняют Toyota. Продажи в Китае упали на 25,1%

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| Новость | Авто и транспорт

Продажи автомобилей Toyota и её премиального бренда Lexus в Китае за полгода упали на 25,1 процента по сравнению с прошлым годом.

Автор: TTTNIS Источник: commons.wikimedia.org

За шесть месяцев с апреля по сентябрь 2026 года дилеры реализовали 684 903 машины. Годом ранее этот показатель составлял 914 342 автомобиля. В сентябре объем продаж снизился на 19,7% до 127 678 единиц. Отрицательная динамика фиксируется уже восьмой месяц подряд. Производство на китайских заводах в сентябре сократилось на 18,6% до 126 738 машин. За полгода там собрали 663 079 автомобилей против 803 762 в прошлом году. Компания объясняет спад подорожанием топлива и снижением интереса покупателей к двигателям внутреннего сгорания и гибридам. Также на продажи давит конкуренция с местными брендами. Китайские производители активно вытесняют импорт за счет электромобилей.

Мировые продажи Toyota в сентябре упали на 2,2%. Глобальное производство снизилось на 3,2%. При этом в США спрос вырос на 8,4%, а в Японии на 1,8%. На Ближнем Востоке зафиксировано падение на 29,8%.

Источник: pravda.ru

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Пишу о том, что сам посадил, построил или починил. Теорию оставлю другим. Верю, что лишь личный опыт даёт те самые правильные и нужные знания.
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