Китайские авиаэксперты заметили преждевременный износ некоторых лопаток двигателей GEnx на Boeing 787

Согласно техническому исследованию, о котором 2 ноября сообщило издание South China Morning Post, на некоторых лопатках турбины высокого давления двигателей GE GEnx-1B (устанавливаемых на Boeing 787) могут появляться трещины примерно после 1000 полетных циклов. Эти наблюдения касаются конкретных конфигураций компонентов и указывают на важный аспект технического обслуживания: необходимость отслеживать развитие повреждений, одновременно планируя замену двигателя в рамках допустимых эксплуатационных ограничений.

Исследование, опубликованное в сентябрьском выпуске китайского журнала Aviation Maintenance & Engineering, подготовлено Ся Сяофэном из авиакомпании Xiamen Airlines. Как сообщает South China Morning Post (SCMP), в работе рассматриваются лопатки первой ступени турбины высокого давления двигателей GEnx-1B в конфигурациях Phase 2 и Phase 2+. В основу исследования легли данные по мировому парку воздушных судов, а также опыт технического обслуживания, накопленный одной из китайских авиакомпаний (название которой не уточняется).

В парке Boeing 787 этой авиакомпании было зафиксировано пять случаев снятия двигателей с эксплуатации, вызванных дефектами лопаток турбины высокого давления конфигураций Phase 2 и Phase 2+. Ся Сяофэн

Во всех случаях наблюдалась потеря материала в зонах между отверстиями системы охлаждения на выпуклой стороне лопаток. Речь идет о результатах эксплуатации отдельных компонентов, а не о проблеме, характерной для всех двигателей GEnx-1B или всех самолетов Boeing 787 (которые также могут оснащаться двигателями Rolls-Royce Trent 1000).

В горячей части двигателя лопатки подвергаются воздействию экстремальных температур и значительных механических нагрузок. Выдерживать такие условия им позволяют защитные покрытия и внутренние каналы охлаждения. Как сообщает издание SCMP, в рассматриваемых версиях системы охлаждения были усовершенствованы, однако их эксплуатационные характеристики оказались хуже ожидаемых.

Примерно через 1000 циклов после установки на лопатках зачастую появляются радиальные трещины. Как правило, они возникают между первым и вторым или между вторым и третьим рядами отверстий системы охлаждения. В дальнейшем трещины могут соединяться друг с другом, что приводит к отделению фрагментов металла. Один цикл включает в себя взлет и последующую посадку.

В анализе компании GE, на который ссылается автор исследования, эти дефекты объясняются термической усталостью — малоцикловой усталостью, связанной с локальной концентрацией напряжений. Также описывается разрушение термобарьерного покрытия на выходной кромке лопатки, из-за чего металл может подвергнуться окислению. Кроме того, появление трещин и отслоение материала на платформе лопатки стали причиной трех случаев снятия двигателей с эксплуатации в мировом парке воздушных судов (речь идет о модификациях с повышенной тягой).

Согласно данным GE, приведенным в исследовании, по состоянию на август 2025 года около 417 двигателей GEnx были оснащены лопатками версий Phase 2 или Phase 2+; это составляет 15% от мирового парка. Накопленный опыт эксплуатации побудил GE пересмотреть критерии технического обслуживания. В ряде случаев, при наличии ограниченной потери материала, вместо немедленного снятия двигателя с эксплуатации допускается продолжение его использования при условии проведения регулярных проверок — с интервалом в 100 или 250 циклов, в зависимости от характера и степени повреждения. Эти интервалы не следует путать со специальным режимом мониторинга, установленным для двигателя с серийным номером 956XXX.

Данные наблюдения являются частью уже реализуемой программы по совершенствованию двигателя. В публикации от 30 октября 2024 года компания GE Aerospace сообщила, что в 2021 году была переработана конструкция лопаток первой ступени турбины высокого давления, а также разработано покрытие для камеры сгорания, обладающее повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур и запыленной среды.

В июле 2026 года производитель двигателей заявил, что благодаря модернизации лопаток и покрытия удалось более чем вдвое увеличить наработку до снятия двигателя с эксплуатации в тяжелых условиях. К тому моменту суммарный налет двигателей GEnx-1B в парках более чем пятидесяти эксплуатантов превысил 50 миллионов часов.

Источник: SCMP