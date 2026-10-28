Китайская Chery выведет за рубеж четыре новых кроссовера Luxeed, которых нет даже в Китае

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Китайская Chery готовит для зарубежных рынков сразу шесть моделей премиального бренда Luxeed, причём четыре кроссовера из этой шестёрки предназначены специально для международных покупателей. Компания сформирует три модельные линейки и предложит автомобили с тремя вариантами силовых установок. Первые две новинки — большой минивэн LLounge и спортивный кроссовер Stormax — уже вышли на глобальный рынок бренда.

Четыре новых кроссовера пока фигурируют под условными обозначениями 3, 5, 7 и 9. В отличие от Stormax, ориентированного на динамику и удовольствие от вождения, их позиционируют как более роскошные автомобили. В китайской линейке Luxeed этих моделей нет, поэтому их готовят именно для экспорта. Полные характеристики и названия машин производитель намерен раскрыть в 2027 году.

Международную гамму планируют дополнить тремя типами силовых установок: полностью электрической, подключаемой гибридной и последовательной гибридной. Последняя схема уже используется на минивэне LLounge: бензиновый двигатель объёмом 1,5 л мощностью 115 кВт (156 л. с.) работает как генератор, снабжая энергией тяговую батарею ёмкостью 53,4 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 285-305 км по китайскому циклу CLTC.

Отдельная цель Luxeed — масштабное расширение присутствия за пределами Китая. По официальному плану бренд рассчитывает выйти на 18 рынков в 2026-2027 годах, увеличить их число до 36 в 2028-2029 годах и превысить отметку в 60 рынков к 2030 году. Среди первых целевых направлений названы ОАЭ, Таиланд и Индонезия.

Источник: carnewschina