Китай заключил рекордные контракты на поставку двигателей GE — лайнеры C919 сильно зависят от западных установок

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Компания GE Aerospace объявила о заключении коммерческих соглашений на сумму более 12,9 млрд долларов в рамках Шанхайской выставки импортных товаров (China International Import Expo, CIIE). В частности, авиакомпания China Eastern Airlines увеличивает закупки двигателей CFM — как для своих будущих самолетов Airbus, так и для уже эксплуатируемого парка, включая лайнеры C919. Это служит очередным подтверждением прочных промышленных связей с Западом на фоне того, как китайский авиапроизводитель Comac испытывает трудности с наращиванием объемов поставок.

Автор: South China Morning Post Источник: www.scmp.com

Торговые трения не помешали американскому производителю авиадвигателей успешно вести бизнес в Китае. 6 ноября компания GE Aerospace сообщила о подписании контрактов на поставку продукции и оказание услуг на общую сумму свыше 12,9 млрд долларов. Указанная сумма складывается из нескольких контрактов: она не относится исключительно к самолетам C919 и не ограничивается закупками только авиакомпании China Eastern Airlines.

В статье, опубликованной 9 ноября в издании South China Morning Post, журналисты Шерри Ван, Ральф Дженнингс и Фрэнк Чен сопоставляют этот коммерческий успех с производственными трудностями, с которыми сталкивается китайская авиастроительная программа. В число соглашений входит поставка для China Eastern запасных двигателей, в том числе силовых установок LEAP-1C, которыми оснащаются самолеты C919 — узкофюзеляжные лайнеры, с помощью которых Comac планирует конкурировать с Airbus и Boeing.

Значительную часть объявленных сделок составляют контракты, касающиеся самолетов Airbus. Согласно заявлению GE Aerospace, авиакомпания China Eastern приобретет 202 двигателя LEAP-1A для оснащения 101 недавно заказанного самолета семейства A320neo. Соглашение также включает поставку запасных двигателей и долгосрочное сервисное сопровождение. Двигатели серии LEAP производятся компанией CFM International — совместным предприятием GE Aerospace и французской Safran Aircraft Engines.

Отдельный контракт касается 14 запасных двигателей трех типов: LEAP-1A, LEAP-1C и CFM56-7B. Поэтому было бы неверно утверждать, что все эти 14 единиц предназначены исключительно для самолетов C919: в опубликованных данных не уточняется распределение по конкретным модификациям. Для China Eastern, которая первой начала эксплуатацию китайского узкофюзеляжного лайнера, это соглашение призвано, в частности, обеспечить поддержку уже имеющегося парка воздушных судов.

Ситуация резко контрастирует с темпами производства китайского авиастроителя. По данным британской консалтинговой компании IBA, на которые ссылается гонконгская газета, в период с января по октябрь 2026 года Comac поставила лишь 17 самолетов: десять C919 и семь региональных реактивных лайнеров C909.

«Компания Comac доказала, что ее самолеты способны выполнять полноценные коммерческие рейсы в составе авиакомпаний, однако наращивание темпов производства остается главной проблемой», — заявил Дэн Тейлор в комментарии для South China Morning Post.

По информации издания, на модель C919, которая была введена в коммерческую эксплуатацию в 2023 году, имеется более 1000 невыполненных заказов. Однако одного лишь спроса недостаточно для обеспечения стабильного темпа производства.

В числе выявленных препятствий — трудности с доступом к американскому оборудованию. Издание South China Morning Post сообщает, что в текущем году замедлился процесс выдачи американских экспортных лицензий на поставку компонентов для гражданской авиации в Китай. Газета также упоминает задержки со стороны поставщиков, вопросы, связанные с наличием рабочей силы, и сложности, характерные для наращивания объемов производства на недавно запущенных мощностях. Таким образом, одни лишь новые контракты на поставку двигателей не дают оснований полагать, что проблемы с поставками самолетов C919 решены.

Соглашения, о которых было объявлено в Шанхае, также касаются поставок и ремонта компонентов для компании MTU Maintenance Zhuhai — совместного предприятия China Southern Airlines и немецкой фирмы MTU Aero Engines. Параллельно с этим компания GE отмечает наличие в регионе Большого Китая десяти партнерских или сертифицированных центров технического обслуживания, двух складов запчастей, а также площадки для оперативного ремонта двигателей в Шанхае.

Пекин, со своей стороны, продолжает разработку двигателя CJ-1000A, призванного стать отечественным аналогом в классе LEAP-1C. Однако эта программа не меняет нынешней зависимости самолета C919 от франко-американских силовых установок.

Источник: South China Morning Post