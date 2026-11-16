Китай испытывает новый электрический самолет – его скорость достигает 300 км/ч

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Китайский электрический самолет CE-25A успешно завершил свой первый пилотируемый испытательный полет. Самолет может перевозить 19 пассажиров, развивать скорость до 300 км/ч и преодолевать до 400 км на одном заряде. Об испытаниях сообщило издание Economic Times со ссылкой на агентство Синьхуа.

Самолет был разработан китайской государственной компанией Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) в сотрудничестве с отраслевыми партнерами и исследовательскими центрами. Во время первого пилотируемого полета, который состоялся в Биньчжоу, провинция Шаньдун, на борту находились два пилота и инженер-испытатель. Агентство Синьхуа со ссылкой на COMAC сообщило, что самолет работал в штатном режиме, и все технические параметры соответствовали первоначальным спецификациям конструкторов.

CE-25A — пассажирский самолет, полностью работающий на электричестве. Он был разработан в первую очередь для междугородних перелетов и коротких региональных маршрутов, сообщает Economic Times. Ключевые характеристики электрического самолета CE-25A включают:

максимальная взлетная масса: 10 тонн,

пассажировочная вместимость: 19 человек,

крейсерская скорость: 300 км/ч,

крейсерская высота: 2400 м,

максимальная дальность полета: 400 км.

Для региональных рейсов электрическая силовая установка может быть более практичным решением, чем для полетов на гораздо большие расстояния. Как сообщает Global Times, Управление гражданской авиации Китая приняло заявку COMAC на получение сертификата. Рассмотрение документов является одним из этапов, предшествующих получению необходимых разрешений для дальнейшего развития проекта.

Американские компании также работают над электрической авиацией. В сентябре 2026 года компания Heart Aerospace представила модернизированный региональный самолет ES-36 с гибридно-электрическим приводом. Самолет рассчитан на 36 пассажиров. По данным Reuters, он сможет пролететь до 200 км только на батарейном питании. В гибридном режиме его дальность полета, как ожидается, увеличится до 1200 км.

Аналогичный проект разрабатывается стартапом Electra из Вирджинии. Компания создает девятиместный EL9 Ultra Short, первый полет которого запланирован на начало 2028 года. В отличие от китайского CE-25A, обе американские модели будут использовать гибридную электрическую силовую установку.

Однако история электрической авиации уходит гораздо дальше. Одним из первых серийно выпускаемых планеров с собственным электрическим приводом был немецкий Lange E1 Antares, также известный как Antares 20E. Одноместная конструкция разрабатывалась с 1990-х годов и получила европейскую авиационную сертификацию в 2006 году. В отличие от более новых гибридных моделей, Antares использует электричество для самостоятельного взлета. Достигнув достаточной высоты, он может убрать двигатель и продолжить полет как традиционный планер.

Источник: Economic Times