Китайские инженеры испытали реактивный двигатель с форсажной камерой, работающей на металлическом порошке вместо авиационного керосина. Экспериментальная установка прошла наземные огневые испытания, подтвердив возможность воспламенения и стабилизации горения металлического топлива в потоке горячих выхлопных газов. Разработчики рассчитывают, что такая технология позволит увеличить тягу авиационных двигателей и в перспективе приблизиться к устойчивому гиперзвуковому полёту.

Автор: Science and Technology Daily Источник: www.stdaily.com

Проект четыре года разрабатывала команда университета аэронавтики и астронавтики Наньчана (Nanchang Hangkong University) под руководством Сунь Хайцзюня. Работы поддерживала региональная программа исследований и разработок провинции Цзянси. По данным китайских СМИ, это первые заявленные наземные испытания турбореактивного двигателя с форсажной камерой, использующей металлические частицы вместо жидкого углеводородного топлива.

Интерес к алюминию и другим металлам объясняется высокой объёмной энергоёмкостью. Для твёрдого алюминия приводится показатель около 84 МДж на литр, тогда как у авиационного керосина он составляет примерно 34 МДж. Разница превышает 2,4 раза. Кроме того, металлические частицы способны использовать кислород не только из выхлопных газов, но и из содержащихся в них углекислого газа и водяного пара. Это потенциально позволяет повысить температуру газового потока и получить дополнительную тягу.

Однако до применения на самолётах ещё далеко. Металлический порошок сложнее подавать и дозировать, чем жидкое топливо: необходимо исключить засорение магистралей и добиться равномерного горения при изменении режимов двигателя. Есть и другая проблема — образующиеся оксиды металлов могут оставлять твёрдые отложения, повреждать сопло и создавать заметный след за самолётом. Разработчики пока не раскрыли состав испытанного порошка, размер частиц и достигнутую тягу. Испытания подтвердили работоспособность принципа на земле, но переход к лётным проверкам ещё не состоялся.

Источник: stdaily