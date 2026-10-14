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Компания Kawasaki представила туристический мотоцикл Versys 900 2027 модельного года. Новинка заняла место между Versys 650 и Versys 1100, получив четырёхцилиндровый двигатель объёмом 948 см³ и электронные системы помощи водителю с радарами. Производитель позиционирует модель как наиболее спортивную в семействе Versys.

Двигатель развивает 122 л. с. (89,6 кВт) при 9500 об/мин и крутящий момент 97,3 Н·м при 8000 об/мин. Для сравнения, Versys 650 выдаёт 66 л. с., а Versys 1100 — 133 л. с. Новая модель занимает промежуточное положение по мощности, сохраняя четырёхцилиндровую компоновку старшей версии.

Впервые для семейства Versys предусмотрен комплекс ARAS с передним и задним радарами. Он включает адаптивный круиз-контроль, предупреждение о возможном столкновении спереди и контроль слепых зон. Информация о системах выводится на цветной TFT-дисплей диагональю 5 дюймов; предусмотрены четыре режима езды и выбор уровня мощности двигателя.

Для Versys 900 разработали новую стальную трубчатую раму. Мотоцикл оснащён перевёрнутой передней вилкой с перьями диаметром 43 мм, колёсами размером 17 дюймов и регулируемой задней подвеской. В Европе также будут доступны версии мощностью 70 кВт и 35 кВт, последняя подходит для категории водительских прав A2 при соблюдении соответствующих требований.

Источник: kawasaki