Kawasaki научила KLE500 трогаться и останавливаться без сцепления

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Компания Kawasaki пополнила линейку туристических эндуро KLE500 версией SE Smartride, на которой трогание с места и остановка не требуют работы рычагом сцепления. По описанию производителя, в обычный пакет сцепления встроено компактное механическое центробежное сцепление. На холостых оборотах стартовое сцепление разомкнуто, поэтому мотоцикл может стоять на включённой передаче с отпущенным рычагом. Компания утверждает, что в городском потоке с частыми остановками такая схема заметно снижает потребность в сцеплении и избавляет от плавного отпускания рычага при старте.

Система полностью механическая и обходится без электроприводов, в отличие от Honda E-Clutch, где сцеплением управляют электрические актуаторы. Рычаг сцепления и педаль переключения сохранены: на ходу передачи переключаются так же, как на обычном мотоцикле.

Вторым отличием от KLE500 SE стали бескамерные шины размером 90/90-21 спереди и 150/70-17 сзади на спицованных колёсах. Остальное совпадает с базовой SE: двухцилиндровый рядный двигатель объёмом 451 см3 в европейской настройке развивает 45 л.с. при 9000 об/мин и 42,6 Нм при 6000 об/мин, коробка шестиступенчатая. Цветов два, Pearl Blizzard White и Metallic Bluish Green.

В Германии за мотоцикл просят 7795 евро, в США 7999 долларов. Немецкие дилеры начнут продажи в декабре.

Источник: motor1