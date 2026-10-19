Мотоцикл Kawasaki KLE500 в модельном году 2027 обзаведётся фирменной системой автоматизированного сцепления Smartride. Мировая премьера модели назначена на мотосалон EICMA в Милане — стенд Kawasaki откроется 3 ноября 2026 года. По данным немецкой прессы, европейские продажи стартуют в декабре 2026 года: базовая версия будет стоить от 6495 евро, исполнение со Smartride — от 7795 евро. В Японии модификация с этой опцией появится весной 2027 года.

Система Smartride решает ту же задачу, что и E-Clutch у Honda и YAMT у Yamaha, — освобождает водителя от работы сцеплением при трогании и остановке, однако построена иначе. В её основе лежит центробежная муфта по принципу максикутеров: на околонулевых и холостых оборотах сцепление размыкается автоматически, не давая двигателю заглохнуть, а при наборе оборотов смыкается. В движении коробка передач работает традиционно — Smartride не переключает передачи. Подниматься на передачу вверх без выжима рычага можно при наличии квикшифтера, вниз — рычагом сцепления. Конструктивно система встроена непосредственно в сцепление, поэтому для её установки не требуются внешние блоки, дополнительная навеска или замена крышек двигателя, как у решения Honda.

Для европейского рынка 2027 модельный год разбит на четыре комплектации. Standard — базовый пакет без навесного оборудования в единственном цвете Metallic Carbon Gray. Urban добавляет к нему заводскую розетку USB-C и задний кофр при той же окраске. Adventure Tourer получает полный набор защиты — дуги, защиту картера и рук, высокое мягкое сиденье и два боковых кофра объёмом по 21 литру. Версия Rally включает титановый глушитель Akrapovic, раллийный пакет для монтажа навигации, розетку USB-C и более низкое спортивное сиденье. Все модификации сохраняют спицованные колёса размерностью 21 и 17 дюймов — такой же комбинации придерживался первый KLE, выпускавшийся с 1991 года. Для японского рынка анонсирована отдельная модель KLE500 SE S Smartride, где буква «S» означает пониженную высоту седла по местной спецификации.

На KLE500 устанавливается рядный двухцилиндровый двигатель 451 см³ жидкостного охлаждения, применяемый также на Ninja 500, Z500, Eliminator и гибридной линейке Kawasaki. Диаметр цилиндра и ход поршня составляют 70,0 и 58,6 мм, степень сжатия — 11,3:1, впрыск реализован через два дросселя по 32 мм, газораспределение — восемь клапанов DOHC. Отдача для Европы заявлена на уровне 33,4 кВт (45 л.с.) при 9000 об/мин и 42,6 Н·м при 6000 об/мин, расход топлива — 4,0 литра на 100 км, выбросы CO₂ — 93 г/км. Крутящий момент передаётся через шестиступенчатую коробку и многодисковую мокрую муфту на цепь с передаточным отношением 46/15.

Шасси построено на стальной решётчатой раме из высокопрочной стали, в которой двигатель работает как несущий элемент. Спереди стоит перевёрнутая вилка KYB картриджного типа диаметром 43 мм с ходом 210 мм, сзади — маятник с системой Uni-Trak и ходом 196 мм. Тормозная система включает один диск диаметром 300 мм спереди и 230 мм сзади, оба с двухпоршневыми суппортами; ABS отключается кнопкой на левом пульте для езды вне асфальта.

Габариты мотоцикла — 2300 x 940 x 1355 мм при колёсной базе 1555 мм, выносе вилки 104 мм и угле наклона 28°, клиренсе 185 мм, высоте по седлу 870 мм, баке на 16 литров и снаряжённой массе 194 кг. Приборная панель базовой версии — монохромный LCD, у SE — 4,3-дюймовый цветной TFT с автоматической регулировкой яркости; обе связываются со смартфоном через приложение RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE. Ветровое стекло регулируется в трёх положениях, у SE оно выше на 106 мм. Полные спецификации версии со Smartride Kawasaki обещает раскрыть на презентации в Милане 3 ноября.

Источник: Autoevolution