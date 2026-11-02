Кардан уступил место цепи: Moto Guzzi представила мотоцикл нового поколения

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Moto Guzzi представила The Trip 500 — среднекубатурный родстер, который меняет одну из главных технических традиций марки. Вместо характерного для производителя продольного V-образного двухцилиндрового двигателя новинка получила современный рядный двухцилиндровый мотор. Его мощность достигает почти 48 л. с., что позволяет управлять мотоциклом с водительской категорией A2.

Мотоцикл весит 180 кг в снаряжённом состоянии, а высота сиденья начинается с 790 мм. Эти параметры делают The Trip более доступным для повседневной эксплуатации и маневрирования в городе. Производитель рассчитывает привлечь не только поклонников марки, но и тех, кто впервые выбирает мотоцикл Moto Guzzi.

В оснащение входят электронная ручка газа Ride-by-Wire и три режима движения: Road, Sport и Rain. Приборная панель получила круглый 3,6-дюймовый TFT-дисплей с подключением смартфона. Мотоцикл также оснащён полностью светодиодной оптикой, металлическим баком объёмом 15 л и цепным приводом вместо карданной передачи, характерной для современных Moto Guzzi. Последнее дополнительно подчёркивает отход от привычной конструкции марки.

The Trip 500 станет самой малокубатурной моделью Moto Guzzi за несколько десятилетий. Предыдущий серийный мотоцикл марки с рядным двухцилиндровым двигателем — 250 TS — выпускался в 1974-1982 годах. Публичная премьера новинки состоится на выставке EICMA в Милане 5-8 ноября 2026 года, а у официальных дилеров она появится в начале 2027 года. Цена пока не объявлена.

Источник: motoguzzi