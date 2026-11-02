Кардан уступил место цепи: Moto Guzzi представила мотоцикл нового поколения

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| Новость | Авто и транспорт

Moto Guzzi представила The Trip 500 — среднекубатурный родстер, который меняет одну из главных технических традиций марки. Вместо характерного для производителя продольного V-образного двухцилиндрового двигателя новинка получила современный рядный двухцилиндровый мотор. Его мощность достигает почти 48 л. с., что позволяет управлять мотоциклом с водительской категорией A2.

Автор: Moto Guzzi Источник: www.motoguzzi.com

Мотоцикл весит 180 кг в снаряжённом состоянии, а высота сиденья начинается с 790 мм. Эти параметры делают The Trip более доступным для повседневной эксплуатации и маневрирования в городе. Производитель рассчитывает привлечь не только поклонников марки, но и тех, кто впервые выбирает мотоцикл Moto Guzzi.

Автор: Moto Guzzi Источник: www.motoguzzi.com

В оснащение входят электронная ручка газа Ride-by-Wire и три режима движения: Road, Sport и Rain. Приборная панель получила круглый 3,6-дюймовый TFT-дисплей с подключением смартфона. Мотоцикл также оснащён полностью светодиодной оптикой, металлическим баком объёмом 15 л и цепным приводом вместо карданной передачи, характерной для современных Moto Guzzi. Последнее дополнительно подчёркивает отход от привычной конструкции марки.

Автор: Moto Guzzi Источник: www.motoguzzi.com

The Trip 500 станет самой малокубатурной моделью Moto Guzzi за несколько десятилетий. Предыдущий серийный мотоцикл марки с рядным двухцилиндровым двигателем — 250 TS — выпускался в 1974-1982 годах. Публичная премьера новинки состоится на выставке EICMA в Милане 5-8 ноября 2026 года, а у официальных дилеров она появится в начале 2027 года. Цена пока не объявлена.

Источник: motoguzzi

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +106.40
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