Карбоновые спицы и ободья на 1,25 кг: CADEX вышла на рынок горных велосипедов

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| Новость | Авто и транспорт

Компания CADEX представила Max XC WheelSystem — свою первую колёсную систему для горных велосипедов. Комплект для кросс-кантрийных гонок весит 1248 г вместе с ободной лентой и клапанами. Производитель объединил карбоновые спицы, фланцы втулок и элементы конструкции в единую систему, рассчитанную на снижение массы и повышение жёсткости при педалировании.

Автор: CADEX Источник: bikerumor.com

Основная техническая особенность Max XC — спицы Super Aero из углеродного волокна, закреплённые непосредственно на карбоновых фланцах втулок. Ободья глубиной 22 мм имеют внутреннюю ширину 30 мм и усиленные боковины Wide Guard толщиной 5 мм. Конструкция рассчитана на покрышки шириной от 2,2 до 2,6 дюйма. По замыслу CADEX, усиление боковин должно уменьшить риск повреждения обода и пробоя камеры или покрышки при ударе.

Задняя втулка M1-C120 получила храповой механизм Helical-Bevel Ratchet Drive со 120 зубьями и углом зацепления 3°. Он должен обеспечивать быструю передачу усилия при разгоне. Систему разработали и испытывали совместно с гонщиками команды Giant Factory Off-Road Team, выступающими на этапах Кубка мира. В сравнительных испытаниях CADEX заявила о преимуществе по боковой жёсткости на 5,3% относительно Roval Control World Cup, а нагрузка до разрушения при испытании на сжатие оказалась выше на 75,8%. Эти показатели приведены производителем и сами по себе не гарантируют аналогичного преимущества в любых условиях гонки.

В США комплект оценили в 4000 долларов, что выводит Max XC в верхний ценовой сегмент гоночных колёс для горных велосипедов. Заявленная масса самих колёс без ленты и клапанов составляет 1208 г, а с ними — 1248 г. CADEX предоставляет пожизненную гарантию и программу замены повреждённых колёс в течение пяти лет для зарегистрированного первого владельца.

Источник: bikerumor

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