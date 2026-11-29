Премьер-министр Марк Карни объявил об ускорении работ по строительству первой в Канаде высокоскоростной железной дороги. Ожидается, что этот проект обойдется от 60 до 90 миллиардов канадских долларов, но, по оценкам, затраты могут превысить 110 миллиардов долларов.

Новая линия будет предназначена исключительно для пассажирских перевозок. Ожидается, что поезда будут развивать скорость не менее 300 км/ч и ходить каждые полчаса, останавливаясь в таких городах, как Оттава и Монреаль. Время в пути из Торонто в Монреаль сократится с более чем пяти часов до 3 часов 7 минут, а из Оттавы в Монреаль — до менее чем часа.

Планы выглядят впечатляюще, но их реализация займёт много времени. Работы над первым 200-километровым участком между Оттавой и Монреалем начнутся не раньше 2029-2030 годов. Первые пассажиры, как ожидается, начнут путешествовать в период с 2035 по 2038 год, а весь маршрут будет завершен не раньше 2040 года.

Почему высокоскоростные железные дороги в Канаде так важны? На протяжении десятилетий страна следовала примеру США, полагаясь в основном на автомобили (даже трамваи останавливаются на красный свет, чтобы уступить дорогу машинам) и самолеты. Железнодорожный транспорт находится в запущенном состоянии, что отчетливо видно по состоянию этого вида транспорта во второй по величине стране мира.

Джейсон Слотер, канадец, живущий в Нидерландах и создатель YouTube-канала Not Just Bikes, уже много лет освещает упадок железнодорожного транспорта в Канаде. В видео «Почему пассажирские поезда в Канаде — это плохо» он развенчивает миф о том, что железнодорожный транспорт нежизнеспособен в Канаде из-за огромных расстояний и низкой плотности населения.

Он объясняет, что более половины населения страны проживает на относительно узкой полосе между Квебеком и Виндзором, где частые и быстрые поезда были бы идеальным вариантом. Вместо этого пассажиры зависят от системы, приоритетом которой являются грузовые перевозки. Государственная компания VIA Rail не владеет собственными путями и использует маршруты, принадлежащие частным гигантам, в первую очередь Canadian National.

В Канаде грузовые перевозки имеют абсолютный приоритет, и владельцы инфраструктуры не считают выгодным модернизировать её для пассажирских перевозок, поэтому они предпочитают вводить ограничения скорости, местами всего лишь 16 км/ч. Слотер сообщает, что пассажирские поезда застревают на запасных путях, пропуская двухкилометровые грузовые составы, и многочасовые задержки стали нормой.

Слотер говорит, что канадские железные дороги сочетают в себе все неудобства авиаперелётов с временем в пути вдвое большим, чем на автомобиле. Процедура на самой станции похожа на регистрацию на рейс бюджетной авиакомпании. VIA Rail требует от пассажиров прибыть за 30-45 минут до отправления, встать в очередь на проверку билетов и даже взвесить свои чемоданы. На большинстве станций отсутствуют высокие платформы, поскольку они будут препятствовать движению широких грузовых вагонов, поэтому багаж приходится поднимать по крутым ступеням.

В Канаде нет ни одного междугороднего электропоезда, а оставшиеся линии обслуживаются 70-летними вагонами из нержавеющей стали. В репортаже о поездке на ночном поезде Ocean между Галифаксом и Монреалем ютубер показывает поезд, состоящий из изношенных вагонов 1950-х годов и тесных спальных вагонов British Renaissance, купленных на распродаже после отмены проекта тоннеля под Ла-Маншем.

Однако новый проект с самого начала вызвал критику. Землевладельцы в Онтарио и Квебеке протестуют против запланированных ускоренных правил экспроприации, а лидер консерваторов Пьер Пуаливр открыто пригрозил отменить проект, если его партия придет к власти. В Канаде аналогичные планы высокоскоростных железных дорог неоднократно терпели неудачу во время расчетов и смен правительства, поэтому на этот раз все может быть закончиться таким же образом.

Источник: x.com/MarkJCarney