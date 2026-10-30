«Кама Tyres» запустила выпуск шин KAMA FLAME M/T для «Соболь NN 4х4»

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Нижегородский автомобильный завод начал первичную комплектацию своих новых полноприводных фургонов «Соболь NN 4х4» продукцией отечественного производства. Партнером автогиганта выступил шинный завод «Кама Tyres», запустивший в серийное производство специализированную модель KAMA FLAME M/T.

Данная покрышка относится к классу экстремальной проходимости, однако инженеры адаптировали её для смешанного цикла эксплуатации. Конструкция представляет собой радиальный бескамерный тип, что повышает надежность при движении по тяжелому рельефу. Ключевой инженерной особенностью стал агрессивный рисунок протектора: развитые боковые грунтозацепы обеспечивают уверенное сцепление в глубокой колее, а широкие канавки между блоками гарантируют мгновенное самоочищение. Наличие обозначения M+S официально подтверждает эффективность ската на заснеженных и обледенелых трассах.

Для тяжелого коммерческого транспорта критически важны грузоподъемность и скоростной предел. Выбранный размер 225/75R16 обладает индексом 108, что позволяет каждой шине выдерживать нагрузку до тонны. Индекс Q гарантирует безопасное движение на скоростях до 160 км/ч. При проектировании резиновой смеси и каркаса специалисты «Кама Tyres» учитывали специфическую развесовку машины и пиковые ударные нагрузки, возникающие при форсировании препятствий.

Источник: автостат