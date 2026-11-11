К столетию авиакомпании Lufthansa Airbus поставила 700-й самолет своего производства — A350-1000

10 ноября 2026 года в Тулузе авиакомпания Lufthansa получила свой первый Airbus A350-1000. Этот лайнер стал 700-м воздушным судном, переданным европейским авиастроителем немецкой группе компаний. Новый дальнемагистральный самолет, оформленный в специальной ливрее в честь столетия Lufthansa, способен вместить до 300 пассажиров в четырех классах обслуживания. Его первый коммерческий рейс запланирован на 3 декабря по маршруту Мюнхен — Токио (Ханеда); в дальнейшем самолет будет выполнять полеты в Шанхай и Сингапур.

С этой поставкой Lufthansa вводит в свой парк удлиненную версию A350 (ранее авиакомпания эксплуатировала только модель A350-900). Новый лайнер, получивший регистрационный номер D-AIFA и имя «Deutschland», окрашен в юбилейную синюю ливрею. На фюзеляже изображен крупный белый журавль, а также нанесены надписи «1926 | 2026» и «100». Это седьмой самолет в парке авиакомпании, оформленный в честь памятной даты.

Передача этого лайнера также знаменует собой важную веху в отношениях между Airbus и группой Lufthansa: это 700-й самолет, поставленный авиастроителем всей группе компаний. В Airbus напоминают, что авиакомпании группы эксплуатируют воздушные суда семейств A220, A320, A330, A340, A350 и A380. Lufthansa также выступала в качестве стартового эксплуатанта моделей A321, A320neo и A340-200.

Передача самолета в Тулузе предшествует его прибытию на базу приписки. Согласно графику, опубликованному 15 октября, Lufthansa планировала перегон воздушного судна в Мюнхен в середине ноября, после чего должны были пройти финальные подготовительные мероприятия перед началом перевозки первых пассажиров.

Первый коммерческий рейс запланирован на 3 декабря 2026 года по маршруту Мюнхен — Токио (аэропорт Ханэда). В последующие недели в программу полетов должны быть включены Шанхай и Сингапур. При этом в Lufthansa уточняют, что на данных направлениях будут поочередно использоваться самолеты A350-1000 и A350-900, оснащенные салонами Allegris. Таким образом, это не означает, что каждый рейс будет выполняться именно на новой версии этого двухдвигательного лайнера.

Развитие маршрутной сети в Азии подтверждает важную роль Мюнхена в повышении уровня сервиса на дальнемагистральных направлениях Lufthansa. Первые десять самолетов A350-1000, заказанные группой, предназначены для немецкого перевозчика и будут базироваться в баварском хабе. Всего группа заказала пятнадцать лайнеров этой модификации; их поставки будут осуществляться поэтапно вплоть до 2030 года.

A350-1000, длина которого составляет 73,80 метра (примерно на семь метров больше, чем у A350-900), позволяет авиакомпании Lufthansa расширить свое предложение, не прибегая к компоновке с высокой плотностью посадочных мест. Авиаперевозчик выбрал для салона Allegris четырехклассную конфигурацию, рассчитанную на 300 пассажиров, в то время как Airbus обычно предлагает эту версию с количеством мест от 350 до 410 (в трех классах). Это различие объясняется выбором конкретной схемы компоновки, а не ограничением вместимости самого воздушного судна.

Согласно данным, опубликованным Lufthansa, салон включает:

первый класс, состоящий из двух индивидуальных сьютов и одного центрального сьюта «Suite Plus» (всего от трех до четырех мест, в зависимости от заполняемости «Suite Plus»);

49 мест в бизнес-классе, восемь из которых — в формате сьютов;

35 мест в премиальном экономическом классе;

212 мест в экономическом классе.

Заявленная вместимость в 300 пассажиров предполагает, что в «Suite Plus» размещаются два человека. Если же в этом сьюте находится только один пассажир, то общее число пассажиров на борту составляет 299. Именно эта особенность объясняет, почему Lufthansa характеризует первый класс как рассчитанный на «три-четыре места».

Коммерческий интерес авиакомпании сосредоточен, в частности, на салонах более высоких классов. Концепция Allegris, внедрение которой началось на самолетах A350-900 1 мая 2024 года, теперь распространяется и на новый тип воздушного судна в парке Lufthansa.

Самолет A350-1000 авиакомпании Lufthansa оснащен двумя двигателями Rolls-Royce Trent XWB-97. Конструкция самолета сочетает в себе оптимизированную аэродинамику и широкое использование композитных материалов (на их долю приходится более половины всех примененных материалов), а также титана и современных алюминиевых сплавов. По заявлению Airbus, семейство A350 превосходит конкурирующие модели предыдущего поколения на 25% по таким показателям, как расход топлива, эксплуатационные расходы и объем выбросов CO₂.

Появление этой новой версии является частью более широкой стратегии группы, направленной на упрощение структуры и обновление парка дальнемагистральных воздушных судов. В своем годовом отчете за 2024 год авиакомпания Lufthansa назвала модели A350, Boeing 787 и перспективные Boeing 777-9 основой процесса модернизации, который сопровождается постепенным выводом из эксплуатации более старых типов самолетов — в частности, A340 и Boeing 747-400. Впрочем, речь не идет о прямой замене каждого старого борта на A350-1000.

Для компании Airbus эта первая поставка Lufthansa укрепляет позиции модели A350-1000 у давнего партнера. По данным производителя, к концу октября 2026 года на семейство A350 в целом поступило 1628 заказов от 70 клиентов. Для Lufthansa теперь наступает решающий этап — начало коммерческой эксплуатации: после передачи воздушного судна в Тулузе и его прибытия в Мюнхен, лайнер, получивший имя «Deutschland», 3 декабря откроет новую главу в развитии дальнемагистральной сети авиакомпании, связывающей ее с Азией.

Источник: Lufthansa