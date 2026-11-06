JETOUR T1 получил дешёвую версию за 13 500 долларов, а в России уже продают гибрид с запасом хода 1400 км

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Китайская Chery расширила семейство кроссоверов JETOUR T1, добавив переднеприводную модификацию с бензиновым мотором 1.5T и подключаемый гибрид. При этом российский рынок уже получил собственную гибридную версию модели, которая отличается силовой установкой и характеристиками. Её продажи начались 2 ноября.

В Китае автомобиль продаётся под названием Freedom 7. Начальная версия оснащается турбированным двигателем 1.5TGDI мощностью 181 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод передний. Официальная цена начинается с 113 900 юаней, а по временной программе обновления автомобиля с учётом трейд-ин её снизили до 89 900 юаней (около 13 500 долларов). Полноприводный T1 Plus получил двухлитровый двигатель мощностью 251 л. с.

Отдельное место занимает гибридный Freedom 7 Plus C-DM. Он оснащён батареей ёмкостью 26,6 кВт·ч и способен проехать до 150 км исключительно на электротяге по китайскому циклу CLTC. Заявленный суммарный запас хода достигает 1300 км. В салоне установили экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5K, процессор Qualcomm Snapdragon 8155 или 8255 в зависимости от комплектации и голосового помощника с языковыми моделями DeepSeek и iFlytek Spark.

Российский JETOUR T1 Hybrid устроен несколько иначе. Здесь используется последовательно-параллельная гибридная система с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л. с. и электродвигателем на 204 л. с. Совокупная отдача достигает 346,7 л. с. и 525 Н·м, а тяга передаётся на передние колёса.

Батарея ёмкостью 26,7 кВт·ч обеспечивает до 145 км электрического пробега, общий запас хода заявлен на уровне 1400 км. Быстрая зарядка с 20 до 80% занимает 30 минут. В России гибрид доступен в комплектации Premium за 4 499 900 рублей с учётом специальных предложений. Китайскую переднеприводную бензиновую модификацию с мотором 1.5T российский производитель пока не анонсировал.

Источник: carnewschina