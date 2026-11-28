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Китайская Chery представила внедорожник Jetour Zongheng R700 с необычной светотехникой: четыре вертикальных блока передней оптики содержат в общей сложности 712 светодиодных элементов. Публичная премьера автомобиля состоялась 27 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Новинка открывает отдельную линейку R в семействе внедорожников Zongheng.

В отличие от ориентированного на тяжёлое бездорожье G700, новый R700 рассчитан прежде всего на дальние поездки и семейные путешествия. Вместо установленного снаружи запасного колеса автомобиль получил восьмиугольный отсек для хранения вещей на задней двери. Кузов сохранил угловатые очертания внедорожника, но получил более сдержанное оформление, двухцветную крышу и вертикальную решётку радиатора.

К разработке внешности привлекли специалистов с опытом работы в Jaguar Land Rover и Mercedes-Benz. Среди участников проекта — бывший руководитель дизайнерского направления JLR Эндрю Коллинсон, ранее работавший с интерьерным дизайном Mercedes-Benz Ян Филип Кауль и консультант Крис Бэнгл. Окончательный вариант экстерьера Chery выбрала после изучения мнений потенциальных покупателей и голосования владельцев автомобилей марки.

R700 получил архитектуру GAIA и комплекс водительских ассистентов Huawei Qiankun ADS. На крыше выставочного экземпляра заметен лидар. Однако Chery пока не раскрыла двигатель, мощность, ёмкость батареи, запас хода и сроки начала продаж. Несмотря на родство с G700, переносить характеристики старшей модели на R700 нельзя: подтверждения одинаковой силовой установки пока нет.

Источник: carnewschina