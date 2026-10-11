Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Необычный лимузин на базе Porsche 356 1953 года выставили на аукционе Bring a Trailer в США. Автомобиль построили примерно в 2001 году по заказу коллекционера Джона Диксона, который хотел использовать его на свадьбе дочери. Вместо обычного удлинения кузова создатель машины Дон Бёке объединил переднюю часть классического Porsche с элементами других разобранных 356.

Под капотом установлен оппозитный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,6 л, позаимствованный у Porsche 912 и доработанный с помощью новых поршней и распределительных валов. Мотор работает с четырёхступенчатой механической коробкой передач, передающей крутящий момент на задние колёса. Для перевозки дополнительного веса лимузин оснастили пневмоподвеской, а тормоза остались барабанными на всех четырёх колёсах.

Задняя часть салона отделена от водительского места стеклянной перегородкой. Для пассажиров предусмотрены диван, откидные спинки, подставки для ног и полки с выемками для бокалов шампанского. Среди необычных деталей — задние двери с петлями у задней кромки, тканевая крыша над пассажирским отсеком и отделка под светло-коричневую кожу.

Сейчас автомобиль продают на Bring a Trailer. Указание пробега составляет 120 миль (около 193 км), но фактический пробег не подтверждён. Это не заводская модификация Porsche и не серийная модель, а единственный заказной проект, созданный почти полвека спустя после появления исходного автомобиля.

Источник: caranddriver