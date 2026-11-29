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Аналитики сервиса iSeeCars изучили огромный массив данных по подержанным автомобилям и определили марки и модели, у которых выше всего шансы преодолеть отметку в 400 000 км. В расчёт брали реальные пробеги выставленных на продажу машин, сопоставляя год выпуска, модель и зафиксированный километраж — так удалось выделить экземпляры, сохранившие работоспособность на внушительных дистанциях.

Toyota Tundra Limited Автор: Oxmoor Toyota Источник: commons.wikimedia.org

Лидерами по долговечности ожидаемо стали японские бренды: Toyota (19,7%) и Lexus (14,4%) стабильно показывающие высокую долю автомобилей с большими пробегами. В числе самых выносливых моделей — Toyota Tundra и Toyota Sequoia: у них наибольшая вероятность «дожить» до 400 000+ км, а отдельные экземпляры уверенно перешагивают и 500 000.

Среди кроссоверов и внедорожников в топе также числится Toyota 4Runner — эта модель давно известна своей живучестью даже в тяжёлых условиях эксплуатации. В сегменте легковых автомобилей заметное место занимает Honda Accord (13,3%) — особенно поколения, где ставка делалась на атмосферные двигатели и надёжные автоматические коробки.

Ключевую роль в долговечности играют не только марка и модель, но и конструктивные особенности: атмосферные моторы, классические гидроавтоматы или механика, простая и прочная подвеска, отсутствие избыточной сложной электроники. Такие машины изначально рассчитаны на длительную эксплуатацию, а их узлы выдерживают серьёзные нагрузки без преждевременного износа.

При этом аналитики подчёркивают: высокий потенциальный ресурс не гарантирует, что конкретный экземпляр доедет до 400 000 км — многое зависит от обслуживания, условий эксплуатации и стиля езды. Однако статистика показывает, что у перечисленных моделей шансы на долгую жизнь объективно выше, чем у большинства конкурентов.

Источник: Российская газета