Инженеры оцифровали флекс титана и воссоздали его в карбоновой раме Spot Rocker 3 массой 1,5 кг

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| Новость | Авто и транспорт

Американский производитель Spot Bikes представил горный хардтейл Rocker 3 третьего поколения, рама которого рассчитана на воссоздание упругости и комфорта стальных и титановых аналогов при весе углепластика — около 1,5 кг в размере M. Для этого инженеры измерили деформацию металлических рам под разными нагрузками и оцифровали параметры флекса, после чего перенесли эти свойства на карбон с помощью профилирования труб и специальной укладки волокон. Зауженные трубы переднего треугольника и изогнутые перья свободно изгибаются в вертикальной плоскости для гашения вибраций, а жесткость при педалировании сохраняется за счет утолщения нижнего пера с неприводной стороны.

Автор: Spot Bikes Источник: bikerumor.com

Смягчение карбоновой конструкции создало проблему для односкоростных трансмиссий с ременным приводом: под нагрузкой изгиб рамы мог привести к сходу ремня со звезды. Чтобы решить эту проблему без увеличения жесткости углепластика, разработчики внедрили запатентованный направляющий ролик Spotter. Он располагается вблизи задней ведомой звезды и удерживает ремень от соскакивания в моменты сильного сжатия подвески или ударов, что позволило использовать более компактные звезды (42x26 вместо 46x28) и увеличить дорожный просвет на 7 мм.

Геометрия новинки стала длиннее и ниже по сравнению с предыдущей версией: угол рулевой колонки завалили до 66,4 градуса с 120-мм вилкой, рич вырос на 5 мм (до 475 мм в размере L), а кареточный узел опустили на 12 мм. Обновленные дропауты допускают регулировку длины перьев в диапазоне от 426 до 441 мм и поддерживают как синглспиды с ремнем Gates CDX, так и классические переключатели стандарта SRAM UDH или Full Mount без сбивания натяжения ремня и регулировки тормоза при снятии колеса. Велосипед предлагается по цене от $2999 за фреймсет до $7299 за топовую сборку весом 9,57 кг.

Источник: bikerumor

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