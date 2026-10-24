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Новый российский пассажирский самолет SJ-100 (импортозамещенный «Суперджет») находится на заключительной стадии получения сертификации от Росавиации. Всего за три года специалисты провели 1500 испытаний. Инженеры подтвердили надежность бортовой аппаратуры в условиях экстремальных температур, ударов молнии, сильных механических нагрузок и возможных отказов.

Масштабные испытания необходимы, в частности, из-за замены ключевых узлов и агрегатов. На ранней версии SJJ-100 устанавливались двигатели SaM146 — результат совместного проекта французской компании Safran и российского НПО. В новом SJ-100 используются российские двигатели ПД-8. Также потребовалась замена авионики и систем управления, которые для первых «Суперджетов» поставляла компания Thales; теперь они заменены на российские аналоги.

Приборы тестировали при температурах от −55 до +85°C. До +70°C проверяли их обычную работу, а при +85°C — оценивали устойчивость к высоким температурам и условиям пожара. Сообщается, что вероятность сбоя системы импортозамещенного самолета оценивается как крайне малая — один случай на миллиард запусков.

Основная площадка для испытаний лайнера находится в подмосковном Жуковском. Однако из-за активного подавления сигналов проводить там тесты, требующие точного определения местоположения самолета при посадке (с помощью GPS и его российского аналога — ГЛОНАСС), стало затруднительно.

Поэтому испытания были перенесены в Минск. Кроме того, часть тестов прошла в городе Орша, также расположенном в Беларуси. Помимо проверки спутниковой навигации, выполнялись полеты в различных погодных условиях и на разных скоростях, в ночное время, а также в условиях плохой видимости из-за тумана. В программу также вошли отработка ухода на второй круг и имитация отказа двигателя.

Первый полет SJJ 100 состоялся еще в 2008 году. С 2010 года было произведено более 200 экземпляров этого регионального самолета. В зависимости от модификации он вмещает от 75 до 110 пассажиров.

В 2023 году воздушное судно было переименовано в SJ-100. Ранее использовалось обозначение SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100). Однако, поскольку бренд «Сухой» ассоциируется прежде всего с боевыми самолетами — такими как Су-35 и Су-57, — был проведен ребрендинг.

В августе 2023 года начались испытания версий, оснащенных исключительно российскими компонентами. Это стало ответом на санкции, введенные против России. Самолет с серийным номером 97023, задействованный в прошедших испытаниях в Минске, является третьим прототипом полностью импортозамещенного SJ-100.

Первые экземпляры SJ-100 из серийного производства должны быть поставлены во второй половине 2027 года. Однако, поскольку на следующий год еще запланированы испытательные полеты, сроки могут быть сдвинуты на более позднее время.

Источник: Авиация России