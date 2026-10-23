Honda запатентовала возвращение мини-мотоцикла Motra в бензиновой и электрической версиях

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Honda подала патентные заявки, указывающие на возможное возвращение культового мини-мотоцикла Motra. Согласно опубликованным чертежам, новая модель получит универсальную платформу, позволяющую устанавливать как бензиновый, так и электрический двигатель.

Автор: Sodo Moto Источник: www.gearpatrol.com

В основе конструкции указана трубчатая стальная рама. Благодаря съемным точкам крепления один и тот же шасси сможет вмещать различные типы силовых установок. Бензиновая версия будет оснащаться одноцилиндровым мотором объемом 124 куб. см и коробкой передач, аналогичными тем, что используются на моделях Grom и Monkey. В электрической версии место двигателя займет аккумуляторная батарея, которая будет питать интегрированный электромотор, закрепленный непосредственно на маятнике.

Бензиновый
Бензиновый
Автор: Honda Источник: www.gearpatrol.com
Электрический
Электрический
Автор: Honda Источник: www.gearpatrol.com

Оригинальный Honda Motra дебютировал в Японии в 1982 году. Из-за низких продаж его производство прекратили уже через год. Модель весила 168 фунтов (около 76 кг). Несмотря на это, мотоцикл приобрел культовую популярность. На новых чертежах сохранились его узнаваемые черты: угловатый корпус, массивные шины, а также передний и задний багажники.

Автор: Sodo Moto Источник: www.gearpatrol.com
Автор: Mecum Auctions Источник: www.gearpatrol.com

Пока неизвестно, будет ли модель запущена в серийное производство. Также нет информации о том, вернутся ли фирменные цвета, включая строительный желтый и военный зеленый.

Источник: Gear Patrol

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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